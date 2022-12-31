Интервью с акимом Октябрьского района Азаматом Дороевым

Сегодня у нас в гостях аким одного из густонаселенного районов Бишкека, глава Октябрьского района - Дороев Азамат Кубанычбекович. Он рассказал нашему изданию vb.kg, какие крупные проекта были реализованы в 2022 году, и что планируется в следующем году.

Парк, которым восхищаются

2022 год был насыщенным годом. То, что мы планировали весной, смогли осуществить и реализовать. Было построено немало объектов по поручению нашего президента и градоначальника. В нашем районе мы построили 5 школ и 1 садик, а также два крупных парка: это кыргызко-азербайджанский парк дружбы, на открытии которого присутствовали главы Кыргызстана и Азербайджана Садыр Жапаров и Ильхам Алиев. Этот парк отличителен тем, что выполнен в форме снежного барса. Также состоялось открытие современного парка имени Байтика Баатыра, где горожане любят проводить свой досуг, а также был открыт сквер в мкр Тунгуч. В парке "Ынтымак-2" был построен первый скейтпарк.

Инвесторы готовы вложиться в зеленый коридор

Проведена реконструкция 7 км автомобильной дороги и тротуаров 8 км центральных дорог (тротуар на ул. Ахунбаева от Жукеева-Пудовкина до пр. Ч. Айтматова, ул. Байтик Баатыра от парка Байтик Баатыра до ул. Л. Толстого, ул. Караллаева от Сухэ-Батора до дома № 16). Мы планируем в следующем году реализовать проекты по озеленению района, начинаем работу зеленого коридора от микрорайона Тунгуч до улицы 7 апреля. Мы разделили коридор на 4 блока, два из них уже почти готовы. Инвесторы готовы финансировать, остальные два будут реализованы собственными силами.

Главное и важное – это безопасность детей

В 2022 году большое внимание было уделено сфере образования, в частности: обеспечение материально-технической базы школьных учреждений, будут установлены сигнальные кнопки для безопасности школьников и т.п.

На постоянной основе занимались озеленением, благоустройством и дорогами.

В рамках реализации Национальной кампании "Жашыл Мурас", который был запущен 12 марта 2022 года президентом Садыром Нургожоевичем Жапаровым, на территории Октябрьского района посадили 2714 деревьев. В следующем году планируем увеличить данное число.

Бюджет пополнен на 106%

План пополнения бюджета за 12 месяцев.

По УГНС план 1 млрд 651 млн сомов (1 651 792,9), выполнено фактически более 1 млрд 746 млн сомов (1 746 140,7), перевыполнен на 94 млн 348 тыс сомов. 105%

По УККМ план был 803 млн 74 тыс (803 074,9), выполнено фактически более 967 млн 409 тыс сомов (967 409,4). Перевыполнено на 164 млн 335 тыс. на 120%

Заботимся о гражданах без жилья

Проводим плановые наши заседания по различным социальным вопросам. Приют для бездомных граждан существует на протяжении 5 лет, мы обеспечиваем их ежедневным одноразовым питанием, углем, продуктами. Достроили еще одну комнату для десяти человек. Зимой люди без жилья могут найти ночлег и самостоятельно приготовить себе еду.

Делаем упор на жилмассивы

В 2023 году мы хотим сделать акценты на жилмассивы. Газификацию этих местностей в этом году мы завершили на 70% и в следующем полностью завершим начатое. Получается у нас остался один ж/м Вверхний Кок-Жар (квартал № 20).

В 2023 заработают 3 муниципальные бани

Будем комплексно решать вопросы смога, пробок, озеленения, зеленого коридора, ирригационные проблемы. Две скважины уже есть еще две планируем, открыть в следующем году. Будут функционировать четыре колодца, которые располагаться в Кок-Жаре, Тунгуче, Алтын-Ордо и в 10 микрорайоне. По поручению градоначальника в следующем году планируем построить три муниципальные бани в жилмассивах. Будет проведена реконструкция парка "Ататюрк".

В 2023 году планируем организовать скверы в 10 мкр (возле д.№ 22,23,24,25) и в 9 мкр (возле д.№ 4,4а,6,6а,8), мкр. Тунгуч (возле 16/1) название "Green point".