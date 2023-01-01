Анкара по итогам встречи в Москве согласилась вывести войска с севера Сирии

Анкара по итогам состоявшихся в Москве переговоров министров обороны России, Сирии и Турции согласилась вывести турецких военных с территорий, контролируемых ими на севере арабской республики. С таким утверждением выступила в пятницу газета El Watan со ссылкой на источник.

По его сведениям, итогом встречи стало "согласие Турции на полный вывод [турецких сил] из оккупированных ими районов на севере [арабской республики], а также подтверждение Анкарой [намерения] уважать суверенитет и целостность сирийских территорий".

Согласно источнику, для "обеспечения надлежащей реализации" указанных договоренностей были сформированы специальные комиссии. Для дальнейшей координации процесса будут проводиться дополнительные встречи между представителями турецкой и сирийской сторон.

С точки зрения источника, почва для "сближения между Сирией и Турцией" и "примирения" Анкары с Дамаском была подготовлена турецкими СМИ, в которых якобы "в течение месяцев" публиковались новостные и аналитические материалы, намекающие на заинтересованность Турции в преодолении разногласий с сирийским соседом "в интересах региона".

Кроме того, как указывает источник, участники встречи сошлись во мнениях о том, что курдские формирования, связанные с "Рабочей партией Курдистана" (РПК), являются "агентами США и Израиля и представляют наибольшую опасность для Сирии и Турции". Стороны также обсудили процесс реализации достигнутой ранее договоренности об открытии стратегической трассы М4, которая связывает западные и восточные регионы Сирии.

Ранее Минобороны РФ информировало о прошедших в российской столице переговорах глав оборонных ведомств России, Сирии и Турции, в ходе которых обсуждались пути разрешения сирийского кризиса, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии. По итогам встречи, как уточнили в Минобороны, стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом. В сирийском Минобороны назвали встречу позитивной.

Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. 3 июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы республики намерены провести новую трансграничную операцию на севере Сирии и включить в нее территории на западном и восточном берегу реки Евфрат, контролируемые сейчас курдами.

Источник: ТАСС