Садыр Жапаров подарил новогодние подарки воспитанникам СЦРДиС

Уполномоченный по правам ребенка Асель Чынбаева от имени Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова вручила новогодние подарки воспитанникам Республиканского специализированного центра реабилитации детей и семьи с поражением центральной нервной системы и нарушением психики г. Токмок.

В целях оказания внимания наиболее нуждающимся в заботе и поддержке детям от имени Главы государства в преддверии Нового года были вручены подарки воспитанникам данного центра.

Асель Чынбаева поздравила детей от имени Президента Садыра Жапарова с наступающим новым годом и пожелала здоровья и счастья.

Специализированный центр реабилитации является медико-социальной, реабилитационно-воспитательной организацией здравоохранения, которая оказывает медико-социальную помощь детям и семьям с детьми от рождения до 4-х лет, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе детям с особыми нуждами до 7-ми лет.

Услугами Центра реабилитации пользуются дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты; дети с ограниченными возможностями здоровья; безнадзорные и беспризорные дети; дети, проживающие в малообеспеченных семьях; а также дети являющиеся жертвами насилия или преступления.

В настоящее время в Центре содержится 51 ребенок, из них: в отделении дневного пребывания – 20, в отделении круглосуточного пребывания – 31. Из них: дети до одного года – 5, от одного года до трех лет – 19, свыше трех лет – 27 детей. Из всех детей 37 являются детьми с ограниченными возможностями здоровья.