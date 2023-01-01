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На Иссык-Куле усилили разъяснительную работу с владельцами домашнего скота

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- Бакыт Стамов
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В преддверии нового года сотрудники ООБДД по УВД Иссык-Кульской области на местах провели разъяснительные работы среди владельцев сельхозживотных. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Как сообщает пресс-служба УВД региона, в данной работе активно привлекаются представители районных государственных администраций и органов местного самоуправления.

По информации областного отдела обеспечения безопасности дорожного движения, с начала года с участием домашнего скота было зарегистрировано 208 дорожно-транспортных происшествия. В результате ДТП погибли 9 и получили различные телесные травмы 32 человек. Нанесен существенный материальный ущерб 227 автовладельцам.

Как правило, в районах области выпас скота осуществляется бесконтрольно, что создает реальную угрозу для безопасности участников дорожного движения.

Ввиду складывающейся обстановки ООБДД по УВД Иссык-Кульской области напоминает, что в соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного движения погонщики животных приравниваются к участникам дорожного движения. Погонщиком является любое лицо, ведущее по дорогам скот, стада упряжных, вьючных или верховых животных.

К погонщикам предъявляются определенные требования, которые указаны в 24 разделе Правил дорожного движения:

Пункт 24.5 Животных по дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток. Запрещается их выпас в полосе отвода на автомобильных дорогах, кроме местного значения, и газонах. Погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги.

Пункт 24.7 Водителям гужевых повозок (саней), погонщикам вьючных, верховых животных и скота запрещается:

- оставлять на дороге животных без надзора;

- прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях);

- вести животных по дороге с асфальта и цементобетонным покрытием при наличии иных путей;

- управлять гужевой повозкой (санями) не привязав животных, свободных от упряжки с правой стороны на расстоянии не более одного метра от повозки по ходу движения.

За нарушение требований данных пунктов Правила дорожного движения, в отношении нарушителей может быть наложен штраф в размере 1000 сомов, в соответствии со статьей 190 (Нарушение правил дорожного движения пешеходом, велосипедистом, лицом, управляющим гужевым транспортом, или погонщиком животных) Кодекса о правонарушениях КР.

Помимо вышеуказанной ответственности, в случае подтверждения судебно-технической экспертизой, что причиной авария послужил домашний скот, то на погонщика может быть возложена обязанность по возмещению имущественного вреда, причиненного владельцу транспортного средства.

В милиции отмечают, что если от подобного ДТП пострадают люди, находящиеся в транспортном средстве, хозяева домашнего скота будут обязаны оплатить их лечение. В случае же гибели людей, то они будут привлечены к уголовной ответственности по статье 127 (Причинение смерти по неосторожности) уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В связи с этим ООБДД по УВД Иссык-Кульской области обращается ко всем владельцам домашней живности и призывает их быть предусмотрительными, не нарушать установленный порядок перегона скота, следить за животными и не создавать аварийных ситуаций на дороге.

Водителям также необходимо быть крайне внимательными при подъезде к пасущемуся стаду животных или к предполагаемому месту возможного выхода животных на проезжую часть, обозначаемому дорожным знаком "Перегон скота", и вести автомобиль с такой скоростью, которая позволила бы при возникновении опасности предотвратить дорожно-транспортное происшествие.


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URL: https://www.vb.kg/425904
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