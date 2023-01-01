Машина для вашего знака зодиака

Для Овна. Для этого знака подойдет мощный динамичный автомобиль. Для Овнов в автомобиле главное - мощный мотор. Они любят свой автомобиль и заботятся о нем. Людям, которые родились под знаком Овна, больше подходят автомобили высокоскоростные и спортивного класса типа Subaru Impreza WRX, Impreza Sport Wagon, Toyota Celica, Honda S2000, Chevrolet Corvette Z06. Подходит Овнам и автомобиль Ferrаry. Кстати, железо (ferrum) - металл этого знака. Следует избегать корейских и китайских автомобилей.

Все Тельцы не любят шум, споры, ненужную суету, не любят торопиться, но способны долго работать. На дальних переездах за рулем Тельцы незаменимы. Они будут держать ровную скорость, и не спеша катиться, пока не приедут, куда нужно. Главное, их не подгонять. У Тельцов традиционно золотые руки, они все умеют делать сами. Проблема Тельцов в их упрямстве и большем, чем у других знаков, желании проскочить на красный свет. Видимо, сказывается "бычья" сущность.Тельцы инстинктивно стремятся к стабильности и безопасности. Поэтому людям, которые родились под знаком Тельца, больше подходят комфортные надежные автомобили марок Opel (интересна Тельцам будет новая модель Opel Insignia), Volvo, Toyota, Saab, Subaru Forester, Mitsubishi Lancer X. Тельцам можно посоветовать быть очень внимательным к своей машине, не стоит доверять только автосервису, лучше сами разберитесь, что и как в ней устроено. Знайте о своем автомобиле все. В автомобилях Тельцов чаще всего страдают колеса и тормоза.

Для Близнецов. Важно, чтобы в автомобиле был хороший CD–плеер, радиоприемник или магнитола. Близнецы, как правило, хорошие водители и удачливые таксисты. У них есть очень важная для автомобилиста черта характера - сохранять присутствие духа в стрессовых ситуациях и принимать правильные решения. Однако водитель–Близнец не выдерживает монотонного движения. Оно вызывает у него раздражение. Для Близнецов подходят автомобили фирмы Mazda (в этих машинах атлетический дизайн, создающий ощущение движения и великолепный коэффициент аэродинамического сопротивления, что очень привлекает Близнецов), Audi (однако эти авто, как и сами Близнецы, крайне капризны и переменчивы, их вряд ли можно назвать надежными, кроме того, они довольно дороги в обслуживании), Ford, Kia Cerato 1, Volkswagen Polo. Близнецам, которые могут себе позволить автомобиль представительского класса, подходят Lexus, Bentley, Rolls Royce.

Для Рака. Машина их второй дом. В бардачке всегда есть все необходимое. Раки часто относятся к автомобилю, как к своему ребенку. Они холят и лелеют его. Для Раков важно, чтобы в автомобиле был вместительный багажник. Для них подходят автомобили марки: Nissan, Crysler, BMW. Также Раки очень любят семейные модели. Здесь главное, чтобы у Рака к автомобилю лежала душа. С автомобилями марки Ford у Раков часто бывают проблемы. Подходят представителям этого знака и российские модели - "Нива" и Уаз. Ракам следует уделять внимание системе торможения и ремням безопасности. Неплохим автомобилем для Раков является Opel. Раки неравнодушны к микроавтобусам. А еще лучше им владеть небольшим грузовичком. В автомобилях Раков наиболее уязвимые места багажник, задние фары и бампер, заднее стекло, днище и рессоры.

Для Льва. Лучше всего для Льва английские машины. В автомобиле должны быть мощь и стремительность. Из дорогих автомобилей Льву подходит: Jaguar (великолепный двигатель, непревзойденный по уровню комфорта салон), Cadillac BLS, Nissan, Bentley, Rolls Royce, LandRover Freelander (самый продаваемый внедорожник в Европе). Из автомобилей экономкласса: Chevrolet, Hyundai, Ford Fiesta, Skoda Octavia. Наиболее уязвимые места в автомобиле Льва: бензобак, коробка передач, мотор.

Девы покупают лишь высококачественные изделия, не выносят небрежной работы. Но так как они прижимисты, скорее приобретут автомобиль экономкласса, практичный и недорогой. Хотя выбирать и прицениваться будут к автомобилям дорогим. Девам можно порекомендовать автомобили: Hyundai Accent, Daewoo, Chevrolet, Kia Rio, Suzuki SX4. Все Девы - чистюли, доходящие порой до педантизма. Поэтому их автомобили обычно сверкают.

Весы ценят автомобиль за эстетичный внешний вид и вместительность. Они мечтают об элитных автомобилях, но не всегда могут себе это позволить. Из дорогих автомобилей можно порекомендовать Honda Legend (великолепно оснащенная и технически совершенная), Mitsubishi Lancer (комфортный, приятный дизайн), стильный и вместительный Nissan Qashqai. Также им подойдут автомобили марок: Mercedes, BMW, Alfa Romeo (отличный дизайн, хорошие характеристики, спортивный имидж).

Для Скорпиона. Самый агрессивный знак зодиака - Скорпион и на дороге демонстрирует свою природную натуру. По данным исследований, большинство стритрейсеров - по гороскопу Скорпионы. По количеству аварийных случаев они стоят на почетном последнем месте, компенсируя это "качеством" создаваемых ДТП. Скорпиону не стоит ездить на мотоцикле. Если уж вы на это решились, обязательно надевайте шлем. Скорпиону подходят автомобили марок: BMW, Mercedes, Cadillac BLS, Honda Legend, Honda Jazz, Lexus, Оpel. А лучше Hummer. Часто Скорпионы покупают автомобили марки Ford. Но у них слишком тяжелая рука, поэтому уже через неделю многострадальный Ford может отправиться в ремонт. Трудно назвать деталь в автомобиле Скорпиона, которая была бы в безопасности. Но больше всего страдает рулевая колонка.

Для Стрельца. Под знаком Стрельца рождаются настоящие водители–дальнобойщики. Для них нет большего удовольствия, чем научить другого водить автомобиль. Стрелец будет знать о своей машине все и даже больше. Он постоянно думает и изобретает, как усовершенствовать свое авто. Из Стрельцов получаются замечательные автомеханики и конструкторы автомобилей. Водитель–Стрелец всегда в курсе всех новшеств. Самое новое топливо, все технические новинки стремится использовать устремленный в будущее Стрелец. Он любит, чтобы машина была помощнее. Стрельцу подходят практически все цвета радуги, но больше всего он любит голубой и темно–синий. Также может ездить в серебристом авто. Стрельцам подходят: Renault Megane Wagon 1, BMW, Ford Focus Wagon 1, Fiat Doblo или Fiat Fiorino, Volvo 850 2.0 10V Kombi, которые служат им верой и правдой.

Козерогам подходят все российские марки - ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также иномарки, такие как: Mitsubishi и Toyota Land Cruiser. Козероги больше предпочитают внедорожники. Эти водители любят дороги с препятствиями и зачастую такие, по которым автомобиль далеко не всех иностранных производителей пройдет. Козероги чаще других знаков зодиака разбивают свои автомобили. Они словно задаются целью проверить автомобиль на надежность. Водитель–Козерог будет с гордостью рассказывать друзьям, по какой сложной трассе он смог проехать на своем авто.

Водолей интересуется различными новшествами техники, в том числе и в области автомобилестроения. Водолей может знать об автомобилях в целом очень много, но о своем - почти ничего. Водолей очень редко возьмется ремонтировать автомобиль в одиночку. Он позовет всех друзей–автомобилистов и устроит из ремонта машины консилиум. Пока механик ремонтирует его автомобиль, Водолей любит давать много "умных", на его взгляд, и "полезных советов". Водолеи мечтают об автомобилях на солнечных батареях. Они с удовольствием будут ездить на любом альтернативном топливе. Водолеям подходят следующие марки: Saab, Volvo, Skoda и все ее серии, ВMW, Honda. Водолею нравится кабриолет, его привлекает любой автомобиль с откидным верхом.

Рыбы обычно понимают всех и каждого, кроме себя. Они живут интуитивно, поэтому на дороге поведение их непредсказуемо. Часто из–за них другие знаки зодиака попадают в аварию. При этом сами Рыбы как бы ни при чем. Рыбы очень эмоциональны, им не стоит садиться за руль, если они нервничают или чем–то сильно расстроены. Представительницы этого знака любят садиться за руль в нетрезвом виде. Часто Рыбы выезжают за город, включают в салоне музыку на полную громкость и несутся по автостраде с высокой скоростью. Подобное время препровождения помогает им снять стресс. Рыбам подходят следующие марки автомобилей: Оpel, Fiat, Alfa Romeo, Volkswagen, Toyota. Наиболее уязвимыми местами в автомобиле Рыб являются колеса.