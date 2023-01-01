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Поздравление президента Садыра Жапарова с Новым 2023 годом

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Новым 2023 годом.

Текст новогоднего поздравления Главы государства:

Дорогие кыргызстанцы!

Сегодня, находясь на малой родине Полот-хана и Молдо Нияза, Абдыкадыра Орозбекова и Исхака Раззакова, я хочу поздравить вас с наступающим Новым 2023-м годом.

В уходящем году мы все вместе пережили множество событий, как радостных и достойных гордости, так и печальных.

Каждое холодное дуновение ветра с приграничья, глубоко отзывается в сердце каждого кыргызстанца.

В трудную минуту кыргызский народ в очередной раз показал свою сплоченность. Сообща, вместе нам под силу любые трудности, с которыми мы сталкиваемся на пути нашего развития.

В течение этого года мы с вами плечом к плечу, шаг за шагом продвигались вперед, реализуя стратегические задачи и добиваясь побед. Это каждодневный тяжкий труд, но мы не должны никому и ничему позволить свернуть нас с намеченного пути. Мы смогли направить более значительные ресурсы на улучшение благосостояния народа, чем во все предыдущие годы.

Все достигнутое в 2022-м году - это результат общего труда и целеустремленности. Меня переполняет гордость за наш народ, который своим трудом прокладывает путь к процветающему Кыргызстану.

Вместе мы – сила и мы едины в стремлении жить в развитом, сильном государстве.

Верю, что Новый год приумножит благосостояние каждого нашего гражданина, каждой семьи и мы сможем достигнуть тех вершин, к которым стремимся.

Пусть все, что мы имеем сейчас, станет стимулом для новых свершений.


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URL: https://www.vb.kg/425908
Теги:
Новый год, Садыр Жапаров
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