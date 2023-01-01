Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров встретил Новый год на площади "Ала-Тоо"

31 декабря на центральной площади "Ала-Тоо" состоялся праздничный концерт. В лучших традициях горожан и гостей с Новым Годом поздравили солисты, творческие коллективы департамента культуры, спорта и работы с молодежью столичной мэрии и звезды отечественной эстрады. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Встретить Новый 2023 год на главной площади вместе с горожанами и гостями столицы пришли мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров, председатель Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев, заместители мэра, акимы районов и руководители городских служб.

Кульминацией торжества стал красочный салют, который прогремел в 00:00 часов.

Для удобства горожан до 01:00 часов работал общественный транспорт.

На площади дежурили карета скорой помощи и один пожарный расчет, бригады МП "Тазалык", МП "Бишкексвет", общественный порядок обеспечивали сотрудники правоохранительных органов.