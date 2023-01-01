МВД: Новогодняя ночь в Кыргызстане прошла без серьезных происшествий

Сотрудниками органов внутренних дел и подразделений внутренних войск МВД КР общественный порядок обеспечен в полном объеме, серьезных нарушений не зарегистрировано. Новогодняя ночь в стране прошла спокойно. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Обстановка в целом по республике оставалась достаточно спокойной. В настоящий момент обстановка в стране стабильная, сотрудники милиции продолжают нести усиленную службу по охране порядка, пресечению и раскрытию преступлений.

МВД призывает граждан к бдительности и повышенной ответственности, соблюдать законность.