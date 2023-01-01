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МВД: Новогодняя ночь в Кыргызстане прошла без серьезных происшествий

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сотрудниками органов внутренних дел и подразделений внутренних войск МВД КР общественный порядок обеспечен в полном объеме, серьезных нарушений не зарегистрировано. Новогодняя ночь в стране прошла спокойно. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Обстановка в целом по республике оставалась достаточно спокойной. В настоящий момент обстановка в стране стабильная, сотрудники милиции продолжают нести усиленную службу по охране порядка, пресечению и раскрытию преступлений.

МВД призывает граждан к бдительности и повышенной ответственности, соблюдать законность.


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URL: https://www.vb.kg/425910
Теги:
МВД, Новый год, Кыргызстан
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