Погода
$ 85.72 - 86.72
€ 92.05 - 93.05

Зачем спасать "неспасаемых"?

310  0
- Надежда Хохлова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вы что, специально выбираете "неспасаемых" и собираете на них миллионы? На эти же деньги можно спасти "вылечиваемых"? - обвинила как–то нас патологоанатом в комментариях в "Фейсбуке" - мы тогда собирали деньги на лечение запущенного рака Альбины.

К сожалению, так думают и сотни других людей. И сегодня хотелось бы поговорить о том, зачем спасать "неспасаемых"? И, пожалуй, лучше всего на этот вопрос ответил столичный врач, когда речь зашла о том, нужно ли собирать миллионы и "вытягивать" пациента, который после объемного поражения мозга останется тяжелым инвалидом, а уход за ним ляжет тяжким бременем на близких. По этическим причинам имя и фамилию его мы не публикуем.

- Несколько лет назад похоронил маму. Она была близким человеком, поэтому на могилку к ней приезжал часто. Рядом с ней лежит мальчик. На черном граните нет фото, только одна фраза: "Мы бы отдали все на свете, только бы держать тебя за теплую руку". Все время читал и думал, что чувствуют эти родители? - хирург говорил тихо и медленно.

Три года назад он поехал отдыхать на Иссык–Куль с семьей и друзьями. Но позвонили из клиники, сказали, что есть экстренный пациент, нужно мчаться в Бишкек. Хирург решил ехать на такси, а своих оставить на озере.

- На операцию успел, мы шесть часов боролись за ребенка. Вышел на трясущихся ногах, а в коридоре пациенты столпились и что–то обсуждали. Спрашиваю, по какому поводу тут собрались? А они мне говорят, да вот, врач тут один из вашей клиники в аварии разбился - и называют мою фамилию. Рассмеялся в ответ - что за бред, вот он я, живой–невредимый. А одна из пациенток говорит: "В новостях пишут, что не врач, а сын его, которому двенадцать лет. Джип, в котором ехала его семья, сорвался с дороги в обрыв. Девочка была пристегнута, у нее только гематома на глазу, а мальчик сидел на коленях у мамы, он сильно пострадал, находится в коме... - хирург сначала сполз по стене, а потом в исступлении стал звонить в больницу, искал вертолет санавиации, чтобы вылететь за ребенком, который тогда еще был жив.

- Мчался к нему и Бога молил, пусть ходить не сможет, только бы жил. Любой, пусть хоть всю жизнь будет лежачим. Только живым! Но он умер! И вот мы на кладбище. Сына хоронят рядом с моей мамой. Я как в тумане сижу на привычном месте, стоять не могу, рядом дочка, прижалась и молчит. Поднимаю взгляд на соседнюю детскую могилу и перечитываю по слогам: "Мы бы отдали все на свете, только бы держать тебя за теплую руку" и сжимаю в своей ладони холодную пустоту. Теперь понимаю, ЧТО чувствовали родители, ее написавшие. И вопрос - нужно ли спасать, для меня больше не стоит. Если есть хоть какая–то возможность подарить людям время, когда они будут рядом друг с другом, нужно ее максимально использовать. Потому что нет ничего в этой жизни важнее, чем возможность держать за теплые руки своих близких. Даже если это единственное, что можно делать с ними вместе.

...Да, Альбину спасти не удалось. Не получилось победить рак и Никите, о котором мы писали в начале этого года. Но поверьте, их близким жить дальше намного легче с мыслью о том, что для спасения было сделано все, что можно. И умерли они не потому, что не было денег на их лечение. Просто иногда тяжелая болезнь оказывается сильнее. Да, иногда человека невозможно спасти, но ему можно помочь ЖИТЬ до конца!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425915
Теги:
онкология, Кыргызстан, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  