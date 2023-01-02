Вы что, специально выбираете "неспасаемых" и собираете на них миллионы? На эти же деньги можно спасти "вылечиваемых"? - обвинила как–то нас патологоанатом в комментариях в "Фейсбуке" - мы тогда собирали деньги на лечение запущенного рака Альбины.

К сожалению, так думают и сотни других людей. И сегодня хотелось бы поговорить о том, зачем спасать "неспасаемых"? И, пожалуй, лучше всего на этот вопрос ответил столичный врач, когда речь зашла о том, нужно ли собирать миллионы и "вытягивать" пациента, который после объемного поражения мозга останется тяжелым инвалидом, а уход за ним ляжет тяжким бременем на близких. По этическим причинам имя и фамилию его мы не публикуем.

- Несколько лет назад похоронил маму. Она была близким человеком, поэтому на могилку к ней приезжал часто. Рядом с ней лежит мальчик. На черном граните нет фото, только одна фраза: "Мы бы отдали все на свете, только бы держать тебя за теплую руку". Все время читал и думал, что чувствуют эти родители? - хирург говорил тихо и медленно.

Три года назад он поехал отдыхать на Иссык–Куль с семьей и друзьями. Но позвонили из клиники, сказали, что есть экстренный пациент, нужно мчаться в Бишкек. Хирург решил ехать на такси, а своих оставить на озере.

- На операцию успел, мы шесть часов боролись за ребенка. Вышел на трясущихся ногах, а в коридоре пациенты столпились и что–то обсуждали. Спрашиваю, по какому поводу тут собрались? А они мне говорят, да вот, врач тут один из вашей клиники в аварии разбился - и называют мою фамилию. Рассмеялся в ответ - что за бред, вот он я, живой–невредимый. А одна из пациенток говорит: "В новостях пишут, что не врач, а сын его, которому двенадцать лет. Джип, в котором ехала его семья, сорвался с дороги в обрыв. Девочка была пристегнута, у нее только гематома на глазу, а мальчик сидел на коленях у мамы, он сильно пострадал, находится в коме... - хирург сначала сполз по стене, а потом в исступлении стал звонить в больницу, искал вертолет санавиации, чтобы вылететь за ребенком, который тогда еще был жив.

- Мчался к нему и Бога молил, пусть ходить не сможет, только бы жил. Любой, пусть хоть всю жизнь будет лежачим. Только живым! Но он умер! И вот мы на кладбище. Сына хоронят рядом с моей мамой. Я как в тумане сижу на привычном месте, стоять не могу, рядом дочка, прижалась и молчит. Поднимаю взгляд на соседнюю детскую могилу и перечитываю по слогам: "Мы бы отдали все на свете, только бы держать тебя за теплую руку" и сжимаю в своей ладони холодную пустоту. Теперь понимаю, ЧТО чувствовали родители, ее написавшие. И вопрос - нужно ли спасать, для меня больше не стоит. Если есть хоть какая–то возможность подарить людям время, когда они будут рядом друг с другом, нужно ее максимально использовать. Потому что нет ничего в этой жизни важнее, чем возможность держать за теплые руки своих близких. Даже если это единственное, что можно делать с ними вместе.

...Да, Альбину спасти не удалось. Не получилось победить рак и Никите, о котором мы писали в начале этого года. Но поверьте, их близким жить дальше намного легче с мыслью о том, что для спасения было сделано все, что можно. И умерли они не потому, что не было денег на их лечение. Просто иногда тяжелая болезнь оказывается сильнее. Да, иногда человека невозможно спасти, но ему можно помочь ЖИТЬ до конца!