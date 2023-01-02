Не журналистика, а сплошной хромакей

По крайней мере то, чем в основном занимается информационное агентство "Кактус", профессиональной журналистикой не назовешь.

Первое правило журналиста – быть объективным и беспристрастным. Впрочем, журналист – тоже человек, и его тоже могут захлестывать эмоции. Ему может что-то нравиться, что-то – не нравиться. Может, например, активно не нравиться какой-нибудь политик. Или даже президент…

Если журналист – профессионал, он всегда в состоянии объяснить причину своей симпатии и антипатии. Не нравится, к примеру, президент, потому что не проявляет никакой заботы о своей стране, потому что погряз в коррупции и, прикрываясь президентским статусом, проворачивает некие грязные делишки. В таком случае журналист имеет полное право критиковать нечестного политического деятеля.

Журналисты "Кактуса", наверное, искренне уверены, что они именно это и делают. Никто им, видимо, не рассказал в свое время, чем справедливая и конструктивная критика отличается от подгавкивания и подкусывания из подворотни. Свою нелюбовь к президенту они изливают в обсуждении стоимости его куртки или фасона его спортивного костюма. "Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!" - это Крылов писал как раз про таких тявкающих из подворотни.

В принципе все верно: кактус на то и кактус, чтобы вместо чего-то серьезного обходиться мелкими – неприятными, но ничего не значащими подколами. И все ему, "Кактусу", сходит с рук, и никто ему не указ, и упражняются журналисты в сомнительном остроумии, кто во что горазд. А сегодня, кажется, превзошли сами себя.

Рассмотрели под микроскопом новогоднее обращение президента Садыра Жапарова и заметили, как им показалось, существенную деталь, к которой еще можно прицепиться: поздравлял народ президент якобы на фоне хромакея.

Для тех, кто не знает: хромакей – это технология фото- или видеосъемки с использованием однотонного фона, который с помощью компьютерной обработки заменяют любым другим. То есть Садыр Жапаров, по представлению "кактусят", обратился к кыргызстанцам с поздравительной речью, находясь где-то в теплом, удобном и безопасном местечке, а выглядело это так, будто он говорит из Баткена.

Даже если бы так и было, логичнее было бы обратить пристальное внимание на содержание выступления. Что президент, по мнению "кактусят", сказал правильно, а что – не очень. С чем они согласны, а что вызывает недоверие и сомнение… И администрация президента совершенно не обязана была объясняться с "Кактусом", показывать ему процесс съемки и что-то доказывать. Многовато чести "Кактусу".

Между тем администрация посчитала нужным объясниться. Садыр Жапаров действительно приехал в Баткен, в самую горячую точку Кыргызстана, чтобы оттуда обратиться на двух языках к гражданам республики и поздравить их с Новым годом.

"Редакция приносит свои извинения за публикацию недостоверной информации" - такая запись появилась на сайте "Кактуса" вскоре после смелого и "умного" рассуждения о хромакее. Сколько же можно подставляться и позориться, опускаясь все ниже и ниже – до откровенного вранья?! В следующий раз опровержением не отделаются. Будут оправдываться в суде…

А потом кричать об ущемлении свободы слова.