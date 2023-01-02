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Состояние Илона Маска уменьшилось на 200 миллиардов долларов

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Бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим более 200 миллиардов долларов. Соответствующие расчеты приводит Bloomberg.

По оценке издания, на пике в ноябре 2021 года состояние Маска оценивалось в 340 миллиардов долларов. Сейчас же его стоимость составляет лишь 137 миллиардов.

Причиной столь серьезного уменьшения активов Маска является снижение капитализации компании Tesla, активы которой составляют основу богатства бизнесмена. За 2022 год стоимость Tesla упала с 1,2 триллиона до 290 миллиардов долларов.

Помимо внешних причин, падению стоимости Tesla способствовала покупка Маском компании Twitter - инвесторы опасались, что из-за этого бизнесмен будет уделять меньше внимания производству электрокаров на фоне роста конкуренции в этом сегменте рынка.

По данным рейтинга миллиардеров, который Bloomberg рассчитывает в реальном времени на основе котировок акций, сейчас Маск является вторым в списке богатейших людей мира. Рейтинг возглавляет президент Louis Vuitton Бернар Арно, чье состояние прямо сейчас оценивается в 162 миллиарда долларов.

Источник: Медуза


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Теги:
Илон Маск
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