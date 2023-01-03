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Дерматолог назвала способы избавления от сухости кожи зимой

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Способы, которые помогут избавиться от сухости кожи в зимний период, "Мосленте" назвала косметолог, врач дерматолог-трихолог "СМ-Косметология", кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко.

Медик объяснила, что сухость кожи случается из-за уменьшения светового дня и, как следствие, сокращения в организме витамина D, включения отопления в зданиях, а также водопроводной воды, которая становится зимой более жесткой.

"Для устранения сухости кожи необходимо принимать витамин D, железо, феритин, цинк, магний и витамин А и Е. Но только по назначению врача и с выявлением их недостатка. Для того, чтобы понять нуждаетесь ли вы в приеме данных витаминов, необходимо пройти исследование", - пояснила специалист.

Врач также порекомендовала использовать гипоаллергенные кремы утром и вечером, выпивать в среднем 2,5 литра воды в день, сбалансированно питаться. По возможности нужно избегать сна рядом с батареей, приобрести увлажнитель воздуха или ставить миску с водой с изголовьем кровати.

"Гели для душа также желательно применять для атопичной кожи, так как они более мягкие - такие средства будут защищать и увлажнять вашу кожу. Раньше для больных с псориазом мы рекомендовали ванну Клеопатры, куда добавлялось оливковое масло и молоко. Конечно, не комфортно выходить из ванны с ощущение жирности на теле, но это достаточно эффективный способ для увлажнения и питания кожи", - продолжила Пащенко.


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URL: https://www.vb.kg/425924
Теги:
косметика
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