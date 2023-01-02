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В начале недели возможна раздражительность. Гороскоп с 2 по 8 января

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В течение первой недели 2023 года нас ожидает и первое Полнолуние в наступившем году. Полнолуние состоится в субботу, 7 января. До субботы Луна продолжит расти. В начале недели возможна раздражительность.

Овен – в первые дни наступившего года не спешите с критикой и выяснением отношений. Недоразумения вскоре забудутся, а вот горечь обил может остаться. Воспользуйтесь поступившими приглашениями, продлив волшебство новогодней ночи, продолжая отмечать праздники в весёлой компании вместе с близкими людьми. Интересные розыгрыши и активный отдых помогут преодолеть возникшие недоразумения. Ближе к концу недели вы вдруг окажетесь востребованными на работе и сумеете пополнить казну первыми доходами 2023 года

Телец – сразу после новогоднего торжества не спешите направляться в поездки. Дорога окажется некомфортной, а потому не подвергайте себя риску. Уже в середине недели ситуация кардинально изменится. Вы получите позитивные известия, продолжатся поздравления, а самочувствие улучшится. Во второй половине недели можно смело направляться в поездки. Вас ожидают яркие впечатления, романтические признания и приятные встречи.

Близнецы – эйфория праздника будет подталкивать к необдуманным тратам и приключениям, о которых неприятно будет вспоминать. Пару дней отдохните и, начиная со среды, направляйтесь в поездки, устраивайте загородный отдых и свидания, встречайтесь с друзьями. Вы приятно проведёте время. В последние дни недели вероятны финансовые поступления, возврат долгов, а также получение неожиданных, но приятных подарков. Удастся хорошо отдохнуть перед началом рабочей недели.

Рак – не копите обиды, чувствуя некоторое разочарование после первого дня года. Просчёты близкие люди исправят быстро, если на них не заострять внимания. В середине недели последуют извинения, а за ними душевные разговоры, подарки от людей, которые не успели их вручить по разным причинам в новогоднюю ночь, что исправит ошибки и недоразумения. Завершение недели пройдёт увлекательно. С оригинальными предложениями заявятся знакомые, что приятно удивит. Возможно и заключение первых деловых контрактов.

Лев – восстановите здоровье и не воспринимайте всерьёз дошедшие до вас слухи. К среде настроение и самочувствие улучшатся. Возможно получение приятных поздравлений издалека, а также появится возможность устроить романтический вояж, если вы еще в процессе развития отношений, либо выбраться всей семьёй за город и насладиться зимним отдыхом. Не упустите возможности получить удовольствие от зимней сказки. Ближе к концу недели появятся неотложные дела, а потому отдых придётся прервать. Зато вы сумеете получить первые доходы в 2023 году.

Дева – кто-то может остаться недовольным после новогодней ночи, щедро делясь критическими замечаниями. Будьте выше всяких домыслов и хорошо отдохните, восстанавливая здоровье и силы. Вторая половина недели ожидается насыщенной приятным общением, встречами и поездками. Скучать в это время явно не придётся. Последуют поздравления и признания в любви. Если вы ещё в поисках своей половинки, знакомьтесь.

Весы – недоразумения в общения возникшие в начале недели довольно быстро разрешатся, а потому воздержитесь от резких высказываний. Уже в среду возникнут интересные идеи по проведению досуга и разногласия сами собой забудутся. Возможен неожиданный приезд долгожданных гостей, либо всей семьёй вы посетите увлекательное мероприятия. Не обойдётся это время и без романтики. Свидания положат начало важным преобразованиям в жизни. Ближе к концу недели можно совершать покупки и сделки с недвижимостью. Покупки в течение первой недели года станут хорошим знаком.

Скорпион – в первые дни года воздержитесь от поспешных комментариев и поездок. Они могут не лучшим образом сказаться на отношениях. Проведите больше времени в доме, общаясь с домочадцами, отдыхая и восстанавливая здоровье. Во второй половине недели вы будете в хорошей форме и настроении. Могут состояться важные деловые встречи, продуктивно сложатся поездки, а разобравшись с делами, вы продолжите серию праздничных встреч с друзьями и родственниками.

Стрелец – поддавшись порывам эмоций, вы можете растратить немало денег впустую в первой половине недели. В среду настроение изменится благодаря полученным известиям и приглашениям. Вы неожиданно для себя можете оказаться в гостях, отправиться в приятную поездку. Свидание заметно оживит личную жизнь, открыв новую страницу в отношениях. А за покупками можно смело направляться в конце недели. В это же время возможно получение доходов, благодаря внеурочной работе.

Козерог – недопонимание в общении с родными и близкими людьми, возникшее в начале недели, продлится недолго, но и этого может хватить чтобы испортить настроение. Придержав язык за зубами, вы остановите разрастание конфликта. В середине недели посещение торгово-развлекательных центров поднимет настроение, и благодаря удачным покупкам, и благодаря различным мероприятиям, проходящих в этих центрах. В завершении недели от плохого настроения не останется и следа. Возникшие идеи претворяйте в жизнь, они пойдут на пользу делам и досугу.

Водолей – первые дни недели посвятите отдыху, не пытаясь сразу же взяться за задуманные в новогоднюю ночь преобразования в жизни. Вы можете не рассчитать сил. В середине недели вы будете готовы продолжить веселье. Возможны яркие поездки, встречи с друзьями и свидания. Наиболее увлекательно пройдут загородные поездки. завершение недели пройдёт в спокойной атмосфере, располагающей к мечтам, общению с домочадцами и восстановлению сил.

Рыбы – ревность может усложнить общение в начале недели. Воздержитесь от выяснения отношений, а если окажетесь в гостях, воздержитесь от споров и откровенных разговоров. Различные встречи, поездки и вечеринки лучше наметить на последние дни недели. В это время вы получите удовольствие от общения, обзаведётесь полезными знакомствами и хорошо проведёте время. А середина недели подходит для уединения. Время собраться с мыслями, помечтать, восстановить здоровье. Возможно получение подарка, который окажется не просто знаком внимания.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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