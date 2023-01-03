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В Узбекистане число министерств и ведомств сокращено с 61 до 28

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В Узбекистане с 1 января 2023 года стартовала административная реформа. Число министерств и ведомств будет сокращено с 61 до 28, при этом общий штат госорганов будет уменьшен на 30 процентов, сообщают СМИ.

Соответствующий указ и постановление подписал Шавкат Мирзиёев. В рамках документов, количество министерств уменьшится с 25 до 21, а 20 ведомств будут полностью упразднены. Документом также предусмотрено внедрение некой "справедливой системы оплаты труда" в госорганах.

Министерство инвестиций, промышленности и торговли (ранее было Министерство инвестиций и внешней торговли, в новом варианте добавилась промышленность)

Министерство экономики и финансов (новое министерство, скорее всего в его состав войдет Министерство финансов)

Министерство горного дела и геологии (новое министерство, судя по всему, Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам будет ликвидирован)

Министерство строительства и ЖКХ (новое министерство, создаваемое за счет объединения Министерства строительства и Министерства жилищно-коммунального обслуживания)

Министерство занятости и сокращения бедности (новое министерство, ранее было Министерство экономического развития и сокращения бедности. Теперь из его состава выведут "экономику", которая перейдет в новое Министерство экономики и финансов, а также добавят "занятость", которая перейдет сюда за счет ликвидации Министерства занятости и трудовых отношений)

Министерство высшего образования, науки и инноваций (новое министерство, судя по всему, Министерство высшего и среднего специального образования объединяется с Министерством инновационного развития)

Министерство дошкольного и школьного образования (новое министерство, объединяются Министерство народного образования и Министерство дошкольного образования)

Министерство природных ресурсов (новое министерство)

Министерство молодежной политики и спорта (новое министерство, судя по всему, его образуют Министерство развития спорта и Агентство по делам молодежи)

Министерство сельского хозяйства (оставшееся министерство)

Министерство водного хозяйства (оставшееся министерство)

Министерство цифровых технологий (Видимо это будет трансформация Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций)

Министерство юстиции (оставшееся министерство)

Министерство транспорта (оставшееся министерство)

Министерство культуры и туризма (новое министерство, создается путем объединения Министерства культуры и Министерства туризма и культурного наследия)

Министерство обороны (оставшееся министерство)

Министерство энергетики (оставшееся министерство)

Министерство здравоохранения (оставшееся министерство)

Министерство иностранных дел (оставшееся министерство)

Министерство внутренних дел (оставшееся министерство)

Министерство по чрезвычайным ситуациям (оставшееся министерство).

В списке новых министерств нет Министерства по поддержке махалли и старшего поколения, судя по всему, оно будет ликвидировано.

Изменения в иерархии власти

Кроме того, с 1 января 2023 года вместо должностей 8 вице-премьеров и 3 советников премьер-министра останется всего 4 должности вице-премьера. При этом вице-премьер не сможет одновременно занимать пост министра или иную руководящую должность (как это принято сейчас), а также не будет напрямую руководить деятельностью министерств и других государственных ведомств.

Сегодня, например, существуют должности "вице-премьера – министра энергетики", вице-премьер – министра инвестиций и внешней торговли", "вице-премьер – министр экономического развития и сокращения бедности", "вице-премьер – министр туризма и культурного наследия". Все они будут ликвидированы.

Ждут сокращения и Кабинет Министров. Из существующих сегодня 269 штатных единиц останется всего 120.


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URL: https://www.vb.kg/425927
Теги:
Узбекистан, чиновник
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