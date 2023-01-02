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В Ошской области задержан лжесотрудник ГКНБ

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- Бакыт Басарбек
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ГУ ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области в ходе ОРМ по выявлению коррупционных проявлений был установлен и привлечён к ответственности житель Кара-Сууского района "О.А.", который представляясь сотрудником спецслужб и наличием покровительства со стороны руководства страны, занимался противозаконными действиями. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"Так, в результате оказанного психологического воздействия работник ГУ "Кадастр" "Б.Э.", незаконно зарегистрировал госакт на землю в 0,65 га и в ходе оперативно-следственных действий водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области.

В этой связи, гражданину "О.С." выдвинуты обвинения в качестве подозреваемого. В результате обыска по месту жительства "О.С." обнаружены материалы, которые свидетельствуют о его причастности к аналогичным преступлениям в сфере землепользования.

В настоящее время ГУ ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности других членов преступной группы".


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URL: https://www.vb.kg/425929
Теги:
ГКНБ, задержание, Ош
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