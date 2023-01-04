Погода
$ 85.72 - 86.72
€ 92.05 - 93.05

В Казахстане на двух станициях временно запретили прием к перевозке зерна

166  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Казахстане временно запретили прием к перевозке зерна и продуктов перемола на двух станциях. Запрет будет действовать с 1 по 10 января 2023 года, сообщает пресс-служба КТЖ.

Запрет коснулся двух станций, через которые идёт большая часть экспорта казахстанской пшеницы и муки, – Сарыагаш (на Среднюю Азию) и Достык (на Китай). Причина запрета – скопление брошенных поездов на магистральной сети.

"В связи с ростом вагонопотока и скоплением количества отставленных от движения поездов на сети КТЖ в направлении МГСП Достык и Сарыагаш введён временный запрет на приём к перевозке зерновых грузов и продуктов перемола с 1 по 10 января", – говорится в сообщении.

Кроме того, компания планирует совместно с грузоотправителями увеличить количество маршрутных поездов.

"Ежесуточная погрузка на сети КТЖ составляет 700 тысяч тонн, или 11 тысяч вагонов. 65% этого объема доставляется организованными маршрутами, когда поезда проходит путь от станции до станции без переработки в пути. Сейчас насчитывается порядка 125 маршрутов. Более 4000 вагонов в сутки – это одиночные отправки, когда клиент отправляет два или три вагона. Из одиночных отправок формируют 800 разборочных поездов в сутки. На переработку одного состава затрачивается более суток на каждой сортировочной станции, что оказывает влияние на срок доставки, пропускную и перерабатывающую способность станций", – пояснили в КТЖ.

Заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Нуржан Кельбуганов отметил, что отправка грузовых вагонов маршрутами и группами ускорит оборот подвижного состава и сократит время доставки грузов.

"Мы проанализировали перевозки и увидели потенциал для увеличения маршрутизации перевозок. Минимальное количество вагонов от одного грузоотправителя должно составить 10 единиц в сутки", – отметил он.

В компании заверили, что железная дорога создаст условия для скорейшего пропуска маршрутных отправок и обеспечения возвратности порожних вагонов, что приведет к увеличению грузооборота.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425936
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  