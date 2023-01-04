В Казахстане на двух станициях временно запретили прием к перевозке зерна

В Казахстане временно запретили прием к перевозке зерна и продуктов перемола на двух станциях. Запрет будет действовать с 1 по 10 января 2023 года, сообщает пресс-служба КТЖ.

Запрет коснулся двух станций, через которые идёт большая часть экспорта казахстанской пшеницы и муки, – Сарыагаш (на Среднюю Азию) и Достык (на Китай). Причина запрета – скопление брошенных поездов на магистральной сети.

"В связи с ростом вагонопотока и скоплением количества отставленных от движения поездов на сети КТЖ в направлении МГСП Достык и Сарыагаш введён временный запрет на приём к перевозке зерновых грузов и продуктов перемола с 1 по 10 января", – говорится в сообщении.

Кроме того, компания планирует совместно с грузоотправителями увеличить количество маршрутных поездов.

"Ежесуточная погрузка на сети КТЖ составляет 700 тысяч тонн, или 11 тысяч вагонов. 65% этого объема доставляется организованными маршрутами, когда поезда проходит путь от станции до станции без переработки в пути. Сейчас насчитывается порядка 125 маршрутов. Более 4000 вагонов в сутки – это одиночные отправки, когда клиент отправляет два или три вагона. Из одиночных отправок формируют 800 разборочных поездов в сутки. На переработку одного состава затрачивается более суток на каждой сортировочной станции, что оказывает влияние на срок доставки, пропускную и перерабатывающую способность станций", – пояснили в КТЖ.

Заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Нуржан Кельбуганов отметил, что отправка грузовых вагонов маршрутами и группами ускорит оборот подвижного состава и сократит время доставки грузов.

"Мы проанализировали перевозки и увидели потенциал для увеличения маршрутизации перевозок. Минимальное количество вагонов от одного грузоотправителя должно составить 10 единиц в сутки", – отметил он.

В компании заверили, что железная дорога создаст условия для скорейшего пропуска маршрутных отправок и обеспечения возвратности порожних вагонов, что приведет к увеличению грузооборота.