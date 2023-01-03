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Деятельность женщин в энергетике отметили в правительстве КР

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- Светлана Лаптева
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Деятельность Ассоциации женщин в энергетике Кыргызстана отмечена благодарственными письмами председателя кабинета министров КР - руководителя администрации президента КР Акылбека Жапарова. В частности, в кабмине отметили успешное проведение первого саммита-конференции женщин в энергетике стран Центральной Азии.

Высокую награду вручил начальник управления политических и экономических исследований аппарата президента КР Алмаз Исанов.

В своей поздравительной речи Алмаз Исанов отметил значение и необходимость проводимой работы в энергосистеме со стороны руководства Ассоциации.

"Меньше чем за год, со дня образования вы проделали большой путь и стали узнаваемой организацией не только в нашей стране, но и в Центральной Азии и СНГ. Желаю вам дальнейшего успеха и плодотворной работы, мы рады отмечать ваши успехи и начинания в одной из самых важных отраслей Кыргызстана", - подчеркнул он.

Справочно: Ассоциация женщин в энергетике Кыргызстана, при поддержке проекта USAID "Энергетика Центральной Азии", провела в этом году первый международный Саммит-конференцию женщин в энергетике стран Центральной Азии, собрав на одной площадке специалистов пяти стран - Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. На Саммите были подписаны ряд меморандумов о сотрудничестве и партнерстве в области обучения и продвижения женщин в энергетике.


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URL: https://www.vb.kg/425937
Теги:
энергетика, Кыргызстан, кабмин, женщины
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