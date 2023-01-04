Оборотни в погонах. Грядут большие перемены?

27 декабря теперь уже прошлого года случилось событие, вызвавшее гомерический хохот у кыргызстанцев, которые, что называется, в теме, а именно в сфере глубоко братских взаимоотношений правоохранителей и членов ОПГ.

На гарнизонном разводе глава кабмина Акылбек Жапаров положительно оценил деятельность сотрудников органов внутренних дел в 2022 году: "Вы все добросовестно работали, количество преступлений по республике сократилось, увеличилась раскрываемость, улучшилась деятельность милиции по оказанию помощи населению. Вы несете службу во благо нашей Родины, во благо каждого гражданина, ставя служебные интересы выше личных, благодаря вашим усилиям в обществе сохраняются правопорядок и спокойствие"...

А тем временем по всей республике летели милицейские головы - не в прямом, конечно, смысле. ГКНБ вдруг огляделся и ужаснулся: а МВД–то, оказывается, не только правопорядок блюдет!

Рядовые граждане знали это и раньше, но что они могли противопоставить грозной и тяжеловесной милицейской машине? Вот ГКНБ - совсем другое дело, нашел силы под конец года развернуть спецоперацию против непонятно–кого–охранителей по всем фронтам. Поводом для такого наступления послужили конкретные факты из жизни кыргызстанцев, которые просили помощи у милиционеров.

История первая - семейная

23 декабря 28–летнюю жительницу Оша, находящуюся на третьем месяце беременности, избил муж. Происшествие, как ни цинично это звучит, рядовое. Если бы не одно примечательное обстоятельство.

Пытаясь отбиться от озверевшего супруга, женщина вызвала милицию. Правоохранители приехали и, как рассказывает потерпевшая, стояли в сторонке, с интересом наблюдая за происходящим. А позже уехали, даже не попытавшись вмешаться и урезонить мужчину.

Потерпевшая была избита до потери сознания и попала в больницу. Оттуда, как всегда в таких случаях, поступило сообщение в Ошское УВД. В ответ - тишина. Четыре дня госпитализированная женщина тщетно ждала, что приедет следователь, примет у нее заявление и допросит.

Не дождавшись от милиции никакой реакции, родители женщины сами поехали в УВД, чтобы подать заявление. Им ответили, что бумаги примут только у самой потерпевшей... А может, и не примут. Потому что в семейные разборки милиция вмешиваться не обязана. Убьют, тогда и приходите.

История вторая - разбойная

9 декабря в Сузакском районе десять бандитов совершили разбойное нападение в классическом стиле - с холодным, огнестрельным и травматическим оружием. Потерпевший с ножевыми ранениями госпитализирован гражданин.

Как ведет себя милиция? Еще круче, чем в предыдущей истории. Делает вид, что занимается розыском преступников. А на самом деле обходит их родственников и прозрачно намекает, что за определенное денежное вознаграждение будут закрыты материалы возбужденного уголовного дела.

Кого–то из разбойников сотрудники Сузакского РОВД все–таки поймали. И только для того, чтобы ото-брать и присвоить травматический пистолет, положив его в карман вместе с стребованной таки солидной взяткой.

История третья - рэкетирская

7 ноября одно из кафе Кочкорского района посетили члены ОПГ небезызвестного Камчы Кольбаева. Обложили хозяйку матами и данью. Угрожали изнасилованием и поджогом заведения, если откажется отстегивать им ежемесячно по тысяче долларов.

Приехала милиция. Как в первой ошской истории, скромно постояла в сторонке, послушала про изнасилование, поджог и убыла восвояси. Через некоторое время на место прибыла другая милиция: Ну как другая, другой–то у нас нет. Прибыла другая оперативная группа во главе с начальником местного ПОМа. На сей раз милиционеры вежливо обратились к вымогателям: нехорошо, дескать, уважаемые, рэкетом заниматься, не надо так...

Рэкетиры выволокли на улицу милицейского начальника и поколотили прямо на глазах у его подчиненных.

Откуда в бандитах такая смелость? Да все оттуда же. Руководство Кочкорского РОВД, оказалось, покровительствует опэгэшникам. Тормозит уголовные дела, договаривается с потерпевшими, чтобы не писали заявления.

Как–то главный чекист Камчыбек Ташиев обмолвился, что намерен положить конец бандитскому государству. Такому государству, где порой сложно отличить милиционера от вора в законе, где милиция бережет покой не законопослушных граждан, а тех, от кого этих граждан требуется защищать. Преступники, пинком ноги открывающие двери в кабинеты высокопоставленных милицейских начальников, должны стать картиной из прошлого. И то, что сейчас закрутилось–завертелось в милицейской структуре может обозначать начало конца бандитской власти?

Итог сузакской истории

Вечером 26 декабря сотрудники ГКНБ ворвались в здание районной милиции и задержали отчаянно сопротивлявшихся (так бы они с преступниками боролись) замначальника, двух оперов и двух следователей. А там дело дошло и до более высокого начальства. Освобождены от занимаемых должностей начальник УВД Джалал–Абадской области Тагаев, начальник РОВД Сузакского района Ормонов, заместитель начальника Бакиров, начальник ОУР района Маткеримов. Еще восемь джалал–абадских и сузакских правоохранителей отделались выговорами. Вопрос с тремя большими и маленькими начальниками, которые пока на больничном, решится после их выздоровления.

Итог кочкорской истории

Начальник УВД Нарынской области Джумабеков освобожден от занимаемой должности. Такая же участь постигла начальника УБОП по Нарынской и Иссык–Кульской области Билдебаева, старшего оперуполномоченного УБОП ГУУР МВД Токтосун уулу, оперуполномоченного УБОП ГУУР МВД Асанова, оперуполномоченного УБОП ГУУР МВД Маратбек уулу. Уволены из органов внутренних дел начальник ПОМ Абдыкеев, следователь Капаров. Стальные опять же отделались нестрогими или строгими выговорами.

Тут надо бы упомянуть еще одного "освобожденного от занимаемой должности". Сотрудники ГКНБ в ходе кочкорской операции сумели переформатировать некоего Алмаза Чигентаева, известного среди местного населения в качестве положенца Кочкорского района по прозвищу Хан. Он публично, на видеокамеру отрекся от криминальной деятельности, попросил у жителей района прощения за неподобающее поведение и изъявил желание впредь заниматься только мирной крестьянской деятельностью. Предновогодние чудеса - да и только.

Грядут большие перемены?

В связи со скандалами последнего времени в МВД произошли кадровые перестановки.

Начальником Нарынского УВД назначен Канат Джумагазиев, УВД Джалал–Абадской области возглавил Женишбек Абитов... И этой рокировкой, по всей видимости, дело не ограничится. Милиция не без помощи ГКНБ потихоньку - или стремительно, как сейчас - очищается от чужеродных элементов.

Кому–нибудь может показаться, что все происходящее - не более чем разборки между МВД и ГКНБ. Чекисты, мол, просто хотят задавить, подмять под себя ментов, занять главенствующую роль в системе охраны правопорядка. Но не будем забывать, что борьба с преступно–милицейской мафией ведется не беспредельно и бесконтрольно, а под бдительным присмотром президента Садыра Жапарова. Который - опять же не будем забывать - буквально на днях присвоил звание генерал–майора троим заместителям министра внутренних дел. Значит, верит в милицию, отмечает достойных и поддерживает увольнение недостойных.

А по большому счету ведется эта борьба ради простого человека, вроде хозяйки кочкорского кафе или гражданина, порезанного в результате сузакского разбоя, которым совсем еще недавно не к кому было бы обратиться за помощью. Они получили настоящий предновогодний подарок в виде наказания не только преступников, но и попутавших берега милиционеров. И прихода новых, которые, есть надежда, наконец–то будут работать. На этом фоне и слова Акылбека Жапарова можно расценить скорее не как характеристику текущей ситуации, а как новогоднее пожелание всем отечественным правоохранителям.