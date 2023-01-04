В подарок на день рождения - шанс на спасение

Дане Дмитриенко второго января исполнилось шестнадцать лет. А вот будет ли ему семнадцать - сейчас напрямую зависит от нас с вами! Даня угасает, сбор на его жизнь нужно двигать максимально быстро, иначе не успеть!

Постоянные читатели нашей рубрики переживают сейчас за Даню - мы писали о нем уже трижды, просили максимального "включения" в сбор. У мальчишки - апластичекая анемия, это когда костный мозг перестает работать, а кровь превращается в бесполезную жидкость. Жить такие больные могут только на постоянных переливаниях донорской крови. С каждым днем Даня слабеет, и даже удаление зуба становится для него смертельно опасной угрозой! Недавно едва удалось остановить кровотечение после посещения стоматолога.

Даню нужно срочно вести на операцию по пересадке костного мозга. Изначально планировали провести ее в Индии, а донором выбрали маму. Но оказалось, что совместимость параметров у них недостаточная, соответственно, риск отторжения высокий.

Мама приняла решение - везти сына в Москву, в детскую больницу имени Рогачева, где есть огромный опыт лечения апластической анемии. Результаты у этой клиники - одни из лучших в мире. Лечение для иностранцев - одно из самых дорогих. На спасение Даньки требуется восемь миллионов рублей!

- В данный момент мы собрали больше полутора миллионов сомов. У мамы на руках есть еще шестьсот тысяч сомов... А госпитализируют в РДКБ Рогачева только по полной предоплате. Мы сейчас помогли маме обратиться в шесть крупных российских благотворительных фондов, помогающих иностранным гражданам. Надеемся, что всем миром успеем закрыть сбор на спасение Дани! Но сейчас нужно максимально мобилизоваться, иначе не успеем, - рассказывает руководитель социального отдела бишкекской православной церкви Елена Иванова.

Друзья, давайте подарим Даньке общий подарок на Новый год и день рождения - шанс на жизнь! Он так мечтает, чтобы все стало, как раньше. Когда утро его начиналось не с капельниц и таблеток, а с тренировки на собственном турнике.

Помочь просто:

сделать пожертвование наличными в кассу социального отдела. Мы находимся на территории Свято–Воскресенского кафедрального собора (проспект Жибек Жолу, 497, пересекает улица Тоголока Молдо). Телефон +996 (550)824–814, Елена;

перечислить средства на ЭЛСОМ–кошелек социального отдела 0550824814. Внимание: прямой перевод средств через мобильное приложение НЕ РАБОТАЕТ. Нужно пользоваться меню "покупка" и вводить код агента 12129. Через терминал или карты перечисление обычным способом.

связаться с мамой по телефону: 0(557)195–080 и передать помощь лично.