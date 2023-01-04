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Объем торговли между Китаем и странами ЦА превысил в 2022 году $50 млрд

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- Нина Ничипорова
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В 2022 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и странами Центральной Азии. На протяжении этих 30 лет обе стороны непрерывно углубляли взаимодоверие и дружеские отношения, вместе прокладывали новую дорогу добрососедства и взаимовыигрышного сотрудничества. Китай и страны Центральной Азии стали образцовым примером построения новой модели международных отношений.

Значительный рост торговых инвестиций Китая и стран Центральной Азии

Торговля между Китаем и странами Центральной Азии в течение 30 лет продолжала быстро расти. В 2021 году в условиях пандемии объем двусторонней торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии превысил 50 млрд долларов США, увеличившись более чем в 100 раз.

За последние 30 лет Китай использовал инвестиции для стимулирования роста объемов торговли, не только расширяя экспорт собственного оборудования и строительство по контракту, но и способствуя промышленному развитию стран Центральной Азии. Инвестиции Китая в страны Центральной Азии достигли 40 млрд долларов США.

Объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и пятью странами Центральной Азии увеличился с 175 млн долларов США в 1992 году до 1,073 млрд долларов США в 2021 году, что примерно в шесть раз превысило первоначальный показатель.

Взаимная связь и взаимное сообщение

На протяжении последних 30 лет Китай и страны Центральной Азии совместными усилиями строили железные дороги, автомагистрали, трубопроводы и авиатранспортные коридоры в центральноазиатском регионе, а также всесторонне развивали коммуникационные технологии. Китай обеспечил странам Центральной Азии выход к морю на восток, а запуск железнодорожного сообщения Китай-Европа компенсировал географически неблагоприятное положение стран без выхода к морю, превратив тем самым страны Центральной Азии в транспортный узел на сухопутном маршруте Азия-Европа.

Запуск железнодорожного экспресса Китай – Центральная Азия и международного дорожного транспорта также повысил уровень взаимосвязи между Китаем и странами Центральной Азии, обеспечил поставки товаров и увеличил доходы стран, расположенных вдоль маршрута, от транзитных перевозок.

В мае 2014 года Казахстан открыл логистический терминал в Ляньюньгане. В 2015 году в Ляньюньгане был создан Международный логистический парк Шанхайской организации сотрудничества, а в августе 2020 года в парке официально открылся центр трансграничной электронной коммерции Пилотной зоны Китай-ШОС. Вскоре Ляньюньган станет морскими вратами выхода на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона для богатых полезными ископаемыми стран Центральной Азии.

Сотрудничество в области энергетики

Обе стороны совместно реализовали ряд стратегических проектов, таких как строительство газопровода Китай – Центральная Азия и нефтепровода Китай – Казахстан. Стратегическое значение энергетического сотрудничества сместилось с торговли нефтью и газом на всю промышленную цепочку, что стимулировало развитие сотрудничества в сфере производственных мощностей в контексте совместного строительства "Пояса и пути", а также создало возможности для сотрудничества в области соответствующих индустрией.

В контексте глобального реагирования на изменение климата и ускорения переход к чистой и низкоуглеродной энергетике в последние годы Китай и страны Центральной Азии укрепили сотрудничество в области таких возобновляемых источников энергии, как гидроэнергетика, ветроэнергетика и солнечная энергетика. А также расширили сотрудничество во всей цепочке энергетической промышленности, способствовали экологической трансформации энергетики, а также совместно содействовали зеленому, низкоуглеродному и устойчивому развитию "Пояса и пути".

Когда китайские предприятия начали сотрудничать со странами Центральной Азии в области возобновляемых источников энергии, то, с одной стороны, они способствовали развитию местной экономики, повышению уровня занятости и взаимосвязанности энергетической инфраструктуры. С другой стороны, они приняли меры поддержки по предоставлению технической помощи, разработке ряда общественно значимых проектов и организации подготовки кадров.

Совместное строительство "Шелкового пути здоровья"

Китай и страны Центральной Азии активно сотрудничают в области медицины. В Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане были созданы три зарубежных центра традиционной китайской медицины.

Благодаря сотрудничеству в области медицинских технологий с Китаем страны Центральной Азии повысили качество медицинских услуг и обеспечили себя необходимыми медикаментами. Сотрудничество в области здравоохранения позволяет эффективно решать проблему нехватки медикаментов в странах Центральной Азии и улучшают качество медицинской помощи в этих странах.

Во время вспышки эпидемии COVID-19 в начале 2020 года страны Центральной Азии активно оказывали гуманитарную помощь Китаю, а когда коронавирус дошел до стран Центральной Азии, правительство Китая и неправительственные организации оказывали материальную помощь Центральной Азии.

Обе стороны осуществляют многоканальное сотрудничество в области подготовки специалистов. С одной стороны, большое количество иностранных студентов из стран Центральной Азии приезжают в Китай изучать медицину. С другой стороны, Китай создал учреждения по подготовке медицинских кадров высокого уровня в Центральной Азии.

Совместная охрана объектов культурного наследия

С целью изучения исторического процесса миграции и взаимодействия населения вдоль Великого Шелкового пути, в последние годы Центральноазиатская археологическая экспедиция Северо-Западного университета Китая провела совместные археологические исследования и работы по охране памятников культуры в 10 странах вдоль "Пояса и пути", таких как Узбекистан, Таджикистан и других.

Совместная археологическая группа Китая и Узбекистана провела раскопки древнего городища Мингтепа и руин Сазагана. Китай и Казахстан завершили археологические исследования Государственного историко-культурного заповедника-музея "Иссык" и палеолитической стоянки Рахат. Китайское правительство оказало помощь Кыргызстану в проведении исследовательских и охранных проектов на руинах древней крепости в Нарынской области. Китай, Узбекистан и Таджикистан развернули первый этап совместного проекта по "Археологическим раскопкам и исследованиям культуры юэчжи в Северной Бактрии". В конце 2019 года был завершен и принят проект по охране и реставрации исторических памятников в древнем городе Хива, в котором участвовал Китай.

Сотрудничество в области просвещения

В последние годы Китай и Центральная Азия осуществляют сотрудничество и обмены в области университетского образования и создали "Альянс университетов Нового Шелкового пути" (позже переименованный в "Альянс университетов Шелкового пути") и "Союз университетов Китая и стран Центральной Азии". В 2016 году в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района был проведен первый форум ректоров университетов Китая и стран Центральной Азии, и был создан Союз ректоров университетов Китая и Центральной Азии. Многие университеты в Китае создали центральноазиатские исследовательские центры, а также государственные центры исследования стран Центральной Азии.

Кроме того, Китай также активно строит мастерские Лу Баня в Центральной Азии и стремится к подготовке высококвалифицированных специалистов, которые удовлетворят потребности стран-партнеров в развитии. В декабре этого года в Таджикистане была открыта мастерская Лу Баня, которая стала первой мастерской Лу Баня в Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/425951
Теги:
торговля, Китай, образование, Центральная Азия, энергетика, сотрудничество, культура, медицина
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