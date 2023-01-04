В Минздраве прокомментировали задержание врачей

В Министерстве здравоохранения КР прокомментировали задержание врачей Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) и Городской детской больницы.

"Мы соболезнуем семье умершего ребенка. Да, врачам не всегда удается оказать медицинскую помощь, но мы всегда и до последнего делаем все необходимое ради спасения жизни пациента", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что многие медики после инцидента хотят уволиться с работы.

"Призываем всех медработников не поддаваться панике или идти на неправомерные действия. Профессия врача всегда была и будет самой гуманной и в тоже время ответственной работой, и медики всегда делают все возможное и работают ради сохранения здоровья нации.

Хотим отметить, что держим связь с родственниками и близкими наших медиков, молодых сотрудников и оказываем посильную помощь.

Также даны поручения об усилении контроля за качеством предоставления медицинских услуг, чтобы впредь исключить любые аналогичные ситуации такого рода", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября 2022 года был реанимирован ребенок в НЦОМиД с болями в желудке, где малыш скончался, не приходя в сознание.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работников" УК КР.

Задержаны подозреваемые М.Ж. 1962 года рождения, И.Р. 1955 года рождения, К.Б. 1994 года рождения, Э.А. 1990 года рождения, М.К. 1981 года рождения, А.Г. 1995 года рождения и доставлены в следственную службу УВД Ленинского района. Медиков водворили в ИВС, а затем решением суда в СИЗО-1 до 10 января текущего года.