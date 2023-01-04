В Бишкеке 118 троллейбусов и 108 автобусов работают в штатном режиме

Общественный транспорт Бишкека работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В штатном режиме горожан и гостей столицы обслуживает муниципальный и частный общественный транспорт.

На своих маршрутах курсирует 39 автобусов Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия, 66 автобусов ОсОО "Эко пассажирские перевозки", 3 автобуса МП "АламүдүнАвтоТранс", 118 троллейбусов, 333 буса управления пассажирских перевозок и 542 буса, которые обслуживают частные фирмы-перевозчики.

Дорогие горожане! Пожалуйста, ожидайте транспорт строго на остановках, чтобы не создавать аварийные ситуации на дорогах".