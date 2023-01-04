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В Бишкеке 118 троллейбусов и 108 автобусов работают в штатном режиме

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Общественный транспорт Бишкека работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В штатном режиме горожан и гостей столицы обслуживает муниципальный и частный общественный транспорт.

На своих маршрутах курсирует 39 автобусов Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия, 66 автобусов ОсОО "Эко пассажирские перевозки", 3 автобуса МП "АламүдүнАвтоТранс", 118 троллейбусов, 333 буса управления пассажирских перевозок и 542 буса, которые обслуживают частные фирмы-перевозчики.

Дорогие горожане! Пожалуйста, ожидайте транспорт строго на остановках, чтобы не создавать аварийные ситуации на дорогах".


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URL: https://www.vb.kg/425956
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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