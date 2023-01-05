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Глава Антимонополии проверил цены в гипермаркетах Бишкека

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Председатель Службы антимонопольного регулирования при МЭиК КР Тайлаков Кенешбай Доскулович посетил торговые сети "Глобус", "Фрунзе", "Народный", а также точки реализации угля, расположенные в Бишкеке.

"Мониторинг проведен в целях оценки ситуации на рынке социально значимых товаров, а также выполнения Соглашения между Минэкономкоммерции, Минсельхозом, Службой и мукомольными предприятиями, которое было подписано в рамках предоставления Кабинетом Министров КР временной льготы для мукомольных предприятий.

Мониторинг цен показал, что цены на основные социально значимые товары остаются на прежнем уровне, в торговых сетях есть определенные скидки для отдельных групп населения.

При беседе с руководством торговых сетей Тайлаков отметил о необходимости иметь достаточный объем товаров, а также строго соблюдать законодательство о защите прав потребителей и метрологического надзора.

Руководством торговых сетей было отмечено, что ажиотажа со стороны потребителей нет. При этом, в связи с выходными днями, с сегодняшнего дня со стороны поставщиков поставки товаров возобновились в обычном порядке.

Кроме того, в беседе с отдельными крупными поставщиками Тайлаковым было рекомендовано увеличить поставки товаров в выходные, праздничные дни.

В торговых сетях сахар реализуется по льготной цене 78 сом/кг по акции с ограничением 1 кг в одни руки в 1 сутки по одной карте лояльности. Сверх 1 кг сахар реализуется по 85 сом/кг. При этом, во "Фрунзе" на момент проведения мониторинга, в продаже отсутствовал льготный сахар по 78 сом/кг. В связи с чем, ТС "Фрунзе" было предупреждено о необходимости реализации льготного сахара. И в настоящий момент, льготный сахар уже присутствует на полках в ТС "Фрунзе".

Цена на хлеб формовой пшеничный из муки 1 сорта составляет в среднем 59,4 за 1 кг. Мука весовая пшеничная 1 сорта 42,9 сом/кг. Масло подсолнечное рафинированное от 125 сом до 185 сом за литр в зависимости от марки.

Также, в рамках государственного регулирования цен на уголь, проведен мониторинг цен на твердое топливо. В отдельных точках реализации угля, фасованный уголь реализуется по 250 сом за 50 кг мешок.

По словам реализаторов ажиотажа со стороны потребителей нет. В ходе мониторинга также проведены разъяснительные работы среди руководителей топливных баз о недопущении необоснованного роста цен на уголь и соблюдении законодательства о защите прав потребителей и метрологического надзора".


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URL: https://www.vb.kg/425959
Теги:
Госантимонополия, Народный, гипермаркет "Глобус"
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