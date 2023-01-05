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МВД: В дни новогоднего отдыха милиция продолжает обеспечивать порядок

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Сотрудники органов внутренних дел МВД Кыргызской Республики продолжают нести службу по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За два дня по республике в дежурные части ОВД поступило более тысяча обращений и сообщений, из них более 30 зарегистрированы в ЕРП. По республике зарегистрировано 43 ДТП, где погибло 4 и получили различные травмы 68 человек. Тяжких и менее тяжких преступлений нет. Общественно-политическая обстановка в стране стабильная.

Во всех областях и городах сотрудниками милиции продолжается проведение разъяснительных работ по соблюдению порядка и законности. Взяты на контроль охраняемые объекты, торговые точки и зоны отдыха.

Сотрудниками подразделений главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения усиленно проводится работа по выявлению и пресечению водителей управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и водителей допускавших грубые нарушении ПДД которые может повлиять на аварийность.


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URL: https://www.vb.kg/425960
Теги:
МВД, Кыргызстан
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