Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Скончался последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, сообщили РИА Новости его близкие.

Хасбулатову было 80 лет.

Политика похоронят в Чечне. "В Москве прощания не будет, улетаем завтра. (Похороны будут) завтра или послезавтра, как долетим", - рассказала собеседница агентства.

Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1967-м окончил юрфак МГУ, затем получил степень кандидата экономических наук в аспирантуре экономического факультета. В 1990 году Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР. В 1990-1991 годах занимал пост первого заместителя председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина, а после вступления Ельцина в должность президента РСФСР исполнял обязанности председателя Верховного Совета РСФСР.

Во время политического кризиса в СССР в ночь на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства государства, не согласными с политикой Горбачева и проектом нового Союзного договора, был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению. Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР. Хасбулатов написал обращение "К гражданам России", осуждающее действия ГКЧП.

С октября 1991 года Хасбулатов занял должность председателя Верховного Совета РСФСР. На сессии 12 декабря 1991 года он поддержал ратификацию Беловежских соглашений о прекращении существования СССР.

После распада СССР началось противостояние двух ветвей российской власти - исполнительной в лице президента России Бориса Ельцина и законодательной в лице парламента - Верховного Совета, возглавляемого Русланом Хасбулатовым, вокруг темпов реформ и методов строительства нового государства. Кризис 3-4 октября 1993 года перешел в вооруженное столкновение и окончился танковым обстрелом резиденции парламента - Дома Советов (Белого дома).

Хасбулатов был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков. В 1994 году его освободили по амнистии. После этого он вернулся к преподавательской деятельности в Российской экономической академии имени Г.В.Плеханова.

Хасбулатов является автором книг и статей по вопросам мировой экономики и международных экономических отношений, а также социально-политической тематике. Имеет звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации (2008), награжден медалью "За трудовую доблесть" (1986).