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Белый Кролик на маленьком пони

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- Владимир Пирогов
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Самая лучшая новогодняя елка прошла в столичной конноспортивной школе. И не только потому, что были зеленая красавица и Дед Мороз, а потому, что главными героями праздника стали прекрасные животные - лошади, верные друзья горожан, приходящих в школу.

В тот день зима стояла самая настоящая. Все деревья в инее, морозный туман или, может быть, смог, кто его разберет? Припарковаться у конноспортивной школы в этот день было весьма проблемно, все говорило о том, что на праздник приехало много гостей.

Все, кто пришел, более 200 детей и взрослых, собрались на трибуне крытого школьного манежа. И началось! Сначала на манеж выскочили ребятишки, одетые в пестрые костюмы и стали изображать всадников на лошадях, в качестве которых использовали палки с конской головой, такие же, какими пользовались в советском детстве. А после пестрого танца начались эстафеты.

Из всех присутствующих соорудили три команды, которые должны были достать морковку, преодолевая разные препятствия. В общем было весело, и победила, как это часто бывает дружба.

А Деда Мороза я нашел в кулуарах манежа. С ним еще был белый пони, весь разукрашенный гирляндами, собака - боксер с грустными глазами. Тоже наряженный. И маленькая девочка наряженная в костюм белого кролдика. Это кто - спрашиваю - ваша Снегурочка? Нет, отвечает дедушка, символ Нового года Кролик. Тут все встало на свои места. Раньше мы знать не знали, какой символ у предстоящего года, но Снегурочка была всегда! А теперь вместо нее Кролик, правда, черного, как положено, не нашлось. И на пони посадили белого ушастого.

А потом зрителям показали конное шоу. Несколько членов сборной страны продемонстрировали умение спортивных лошадей в преодолении барьеров. Брали все преграды подряд. Несмотря на то, что верхнюю планку постоянно поднимали, наездники и лошади были великолепны.

После них дошла очередь и до Деда Мороза со всеми членами его команды.

Тем временем дети образовали хоровод вокруг елки, в который и влился символ Нового года. Это было трогательно - воссоединение детей и команды Деда Мороза. Правда, не знаю, все ли сообразили, что персонаж на маленькой лошадке, это не Снегурочка, а Кролик, но выглядело все это очень весело. Праздник удался на славу!


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URL: https://www.vb.kg/425962
Теги:
дети, Новый год, школа
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