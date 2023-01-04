Погода
$ 85.72 - 86.72
€ 92.05 - 93.05

Жителей Бишкека попросили не сбрасывать в канализацию салаты и овощи

121  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В дежурную диспетчерскую службу ПЭУ "Бишкекводоканал" в последние дни поступает много звонков с проблемой засора в канализационной системе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Во время устранения засора выясняется, что проблемой становятся салаты, овощи, фрукты и другие ТБО, которые не были съедены в новогоднюю ночь.

Дорогие горожане и гости столицы! Не сбрасывайте в канализацию твердые бытовые и пищевые отходы. Это неминуемо ведёт к засорам, ведь сети рассчитаны на хозяйственно-бытовые жидкие стоки".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425965
Теги:
Бишкекводоканал, мусор, Новый год, продовольствие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  