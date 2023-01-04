Жителей Бишкека попросили не сбрасывать в канализацию салаты и овощи

В дежурную диспетчерскую службу ПЭУ "Бишкекводоканал" в последние дни поступает много звонков с проблемой засора в канализационной системе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Во время устранения засора выясняется, что проблемой становятся салаты, овощи, фрукты и другие ТБО, которые не были съедены в новогоднюю ночь.

Дорогие горожане и гости столицы! Не сбрасывайте в канализацию твердые бытовые и пищевые отходы. Это неминуемо ведёт к засорам, ведь сети рассчитаны на хозяйственно-бытовые жидкие стоки".