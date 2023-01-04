Не пора ли остановить "кактусовское" беззаконие

История с задержанными врачами в Бишкеке все больше обрастает интересными подробностями. Некий источник в милиции "слил", практически, все дело "Кактусу" вплоть до показаний самих врачей. Уже известно почти, кто из медиков, где находился в трагический день и даже что говорила медсестра врачу, который назначил ребенку обезболивающие, после которых предположительно ребенку стало хуже.

Но сегодня мы не ставим себе цель – узнать, есть ли вина на врачах. Оставим пока это все на совести самих медиков и следователей, которые ведут это дело. Сегодня мы хотели бы поговорить о так называемых "сливах" оперативной информации МВД, в частности, насколько они вредят или помогают продвижению уголовного дела. Ведь, если подумать, то же информационное агенство "Кактус", которое опубликовало подробности дела, больше наносит вред, как самим медиках, так и следствию.

По крайней мере, прочитав эти статьи, у общественности уже может сложиться мнение, что ребенок умер исключительно по вине врачей. Вряд ли это обрадует их родных и близких, которые сейчас ищут все возможности вытащить их из тюрьмы. При этом, это же издание публикует информацию про сбор средств для помощи задержанным врачам. Какое-то лицемерие, однако, если не больше.

С другой стороны, действительно виновные в этом деле благодаря раскрытым оперативным данным уже могут подготовиться и выстроить для себя новую защиту.

В этой связи возникает закономерный вопрос – какого лешего руководство МВД никоим образом не реагирует на подобного рода "сливы" в таком нашумевшем деле. Насколько известно, такие данные потому и называются оперативной информацией, так как должны, как правило, пройти тщательную проверку в ходе следственных мероприятий. В ведомстве безусловно должны провести служебное расследование и привлечь к ответственности сотрудника, не умеющего хранить служебную тайну. Тем более, что круг подозреваемых среди сотрудников УВД, думается, невелик. Достаточно только взглянуть, кто из них имеет доступ к показаниям врачей и свидетелей.

В то же время это не снимает ответственности и с самих СМИ, в частности, с информационного агентства "Кактус", которое в погоне за хайпом, как говорится, ничем не гнушается. Ирония в том, что СМИ все время кричит о законности, но в то же время забывает про собственное "бревно в своем глазу". Не пора ли остановить весь этот "кактусовский" беспредел, тем более, что это не первый раз, когда СМИ публикует подобного рода сливы сотрудников МВД.

Напомним, ранее именно это издание попалось на попытке унизить президента на всю страну.