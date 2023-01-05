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Twitter отменит запрет на политическую рекламу

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В ближайшие недели руководство социальной сети Twitter собирается отменить запрет на политическую рекламу, введенный предыдущим руководством, из-за падения доходов. Такой вывод из сообщений компании делает издание Techcrunch.

Представитель соцсети описывал предстоящие изменения в правилах общими словами, однако отметил, что ослабление регулирования касается таких тем, как социальное равенство и изменение окружающей среды. В контексте политической рекламы было сказано, что она должна иметь географические ограничения.

Отдел безопасности Twitter пояснил, что рекламная политика будет организована по тем же принципам, что используются на телевидении и в других СМИ, не уточнив, что имеется в виду. При этом в соцсети обещают, что изменения в политике безопасности не означает иного подхода к проверке и утверждению контента.

Бывший глава Twitter Джек Дорси объявил о полном запрете политической рекламы в соцсети в октябре 2019 года. По его словам, таргетированная реклама не должна на политические решения граждан, так как это создает риски для общества.

Купивший Twitter спустя три года после этого решения миллиардер Илон Маск утверждал, что собирается резко увеличить доходы своего нового актива. Однако за прошедшие два месяца соцсеть столкнулась с массой проблем. На этом фоне, по данным The Wall Street Journal, владелец одного из занимаемых Twitter офисов в Сан-Франциско подал в суд на компанию за неуплату аренды. Также иски против социальной сети из-за просрочки платежей также подали поставщик программного обеспечения и логистическая компания.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/425967
Теги:
социальные сети, политика
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