Профессор Кулов: Любые неврологические нарушения отражаются на организме

"Нервная система – одна из ключевых в организме человека. Она тесно связана со всеми внутренними органами и тканями. Поэтому любые неврологические нарушения отражаются на функционировании организма", - сказал в интервью vb.kg главный внештатный реабилитолог Минздрава КР, заместитель директора по научной работе Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения, врач-невролог медицинского центра ЮРФА Болот Кулов.

Профессор рассказал о наиболее распространенных неврологических заболеваниях и их причинах.

Какова ситуация с неврологическими заболеваниями в нашей стране, и надо ли об этом знать кыргызстанцам?

- Безусловно, нужно, потому что речь идет об их здоровье. Если говорить о том, что сейчас происходит, то заболеваемость как таковая увеличивается, неврологическая в том числе. Её усугубляют социальные и психосоциальные факторы: взаимоотношения в семье, экономическая ситуация, стрессы, снижение качества жизни. Темп жизни сейчас другой, им движет урбанизация, техногенная составляющая. И это касается в целом населения мира, а не только нашей страны. Каждый пятый человек в мире, например, сегодня страдает от головных болей. Этот симптом является одним из наиболее частых неврологических нарушений.

Профессор, расскажите, чем занимается неврология, и какие заболевания лечат врачи этого профиля?

- В дословном переводе с греческого неврология – это наука о нервах. Она изучает нервную систему, в норме и при патологиях, занимается вопросами возникновения неврологических заболеваний, механизмами их развития, симптоматикой, способами диагностики, лечения и профилактики. Неврология предполагает работу с большой группой заболеваний: боли в спине и шее (в том числе из-за грыжи межпозвонковых дисков), лицевые и головные боли, головокружения, слабость и онемение в конечностях, инсульт и его последствия, эпилепсия, бессонница и нарушение сна, неврозы, поражение сосудов головного мозга и другими. И отнюдь не случайно болезни нервной системы являются одной из ведущих причин заболеваемости и преждевременной смертности населения.

С какими жалобами чаще всего обращаются к неврологу?

- По статистике до 90 процентов взрослого населения страдает от того или иного вида головной боли. Выделяют первичную головную боль, когда она является самостоятельным заболеванием, и вторичную, как основной симптом другого заболевания. Известно, что примерно у 46 наименований заболеваний головная боль является ведущей жалобой. Из первичных головных болей самой распространенной является так называемая головная боль напряжения, ею страдает до 80 процентов населения. Основная причина этого типа головной боли - психогенный фактор - хронический стресс, тревога, депрессия.

Такая рекомендация больному, как "ты не тревожься и не расстраивайся, проще относись к жизни!" в данном случае не подойдет. Советовать, как говорится, легко, а вот реально помочь зачастую бывает очень сложно. Для этого надо менять образ жизни, отношение к миру, заниматься психологическим тренингом, стараться не столь эмоционально реагировать на окружающие события. В качестве примера приведу довольно распространенную и в то же время трудноразрешимую ситуацию. У женщины на фоне хронического стресса (муж запойный пьяница) частые головные боли. Казалось бы, наиболее радикальное решение - взять и развестись. Но по разным причинам женщина не может этого сделать, потому что этот мужчина - отец её детей, и в придачу в нашем менталитете не очень-то поощряется быть разведенной. На этом примере мне хотелось показать, насколько порой трудно бывает помочь пациентам в схожей ситуации.

Какие еще существуют виды головной боли?

- Если мы говорим о первичной головной боли, то на втором месте по распространенности находится мигрень. От неё страдает примерно 20 процентов населения. Мигрень относится к одному из немногих заболеваний, для которых не требуется каких-либо лабораторных или инструментальных методов диагностики, конечно, если речь идет о классической форме болезни. Но, как я отметил ранее, среди значительного количества заболеваний головная боль является основным проявлением.

Многие из нас недооценивают важность своевременного обращения к специалисту. Обозначьте симптомы, которые требуют безотлагательного посещения невролога.

- Любая боль требует обращения к врачу для установления причины. Боль – это защитный механизм, сигнализирующий о сбоях в организме, поэтому его нельзя игнорировать. Бездействие приводит к развитию осложнений и прогрессированию заболевания, при этом пациент может не догадываться о его серьезности. В частности, головная боль может быть всего лишь одним из явных, но не главных признаков какого-то более серьезного заболевания.

Из этого следует, что нельзя просто игнорировать головную боль, принимая обезболивающие препараты?

- Совершенно верно. Часто люди списывают боль на усталость или перенапряжение, что чревато развитием необратимых последствий. Поэтому, прежде чем принимать какие-либо препараты или заниматься самолечением, необходимо установить причину появления этого симптома.

С головной болью в течение жизни сталкивается почти каждый. Влияют ли вообще на развитие неврологических патологий возрастные или гендерные факторы?

- В частности, головные боли беспокоят людей всех возрастов вне зависимости от пола. Диагностика головной боли – острая проблема, так как существуют десятки причин ее возникновения. Поводом для обращения к специалисту, повторяю, служит любая боль, которая нарушает качество жизни, мешает ее привычному укладу и приводит человека в состояние нервного возбуждения. Особенно нельзя откладывать посещение невролога, если характер боли меняется: приступы становятся чаще, увеличивается продолжительность и интенсивность боли.

Среди пациентов, как я уже сказал, чаще встречается головная боль напряжения, что является реакцией на хронический стресс. Ее диагностика не вызывает затруднений даже у начинающего невролога. Сложнее обстоит дело с сосудистыми головными болями. Тут без помощи специальных методов диагностики не разобраться. Требуется проведение ультразвукового исследования сосудов головы и шеи, осмотр глазного дна, магнитно-резонансной томографии головного мозга. Только по результатам обследований можно поставить диагноз.

Но, судя по вашим словам о том, что уровень неврологической заболеваемости растет, люди чаще стали обращаться к неврологам? Или запущенных случаев болезней по-прежнему много?

- Если боль доставляет дискомфорт, то больной, конечно, пойдет к врачу. Однако, к сожалению, нередки и запущенные случаи. Люди обращаются, когда болезнь уже значительно прогрессировала. Но тут есть несколько причин. Например, немало неврологических болезней начинается исподволь, они протекают относительно медленно и не доставляют особого дискомфорта. А некоторые неприятные проявления в суете повседневной жизни люди списывают на усталость, плохую погоду и так далее. И часть людей "благодаря" интернету, рекламе по телевизору занимается самолечением и тем самым упускает время.

Какие методы лично вы, как опытный врач-невролог, применяете для помощи пациентам?

- В клинике есть все необходимое диагностическое оборудование. В перечне методов лечения мы используем не только медикаментозную терапию. Выбор того или иного метода зависит от причин неврологических нарушений. Ведь каждый случай обращения больного требует индивидуального подхода с подбором оптимальной программы лечения.

Практические советы врача-невролога по профилактике заболеваний?

- Главный совет - не пытайтесь заниматься самолечением! Обращайтесь к специалистам. Так вы сэкономите свое время, деньги и сбережете здоровье.