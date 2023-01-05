Кумтор, Баткен, Кемпир-Абад. Интервью главы кабмина Акылбека Жапарова

Обычно интервью - это повод политику отчитаться о том, что сделано, что не удалось сделать и почему. Конец календарного года - хороший повод подвести какие-то итоги. Председатель кабинета министров КР Жапаров Акылбек Усенбекович в интервью kabar.kg ответил на ряд вопросов по этой теме.

Акылбек Усенбекович, вот уже более года как вы возглавляете правительство Кыргызстана, можно подвести какие-то итоги. Скажите, есть чем похвалиться?

- Хвалиться - это не тот глагол, которым должен оперировать политик, разве что в электоральных целях. Но мы не в выборном процессе, поэтому скажу так: мне и моему кабинету кое-что удалось сделать. Загибайте пальцы: кратное увеличение поступлений в бюджет, беспрецедентные вливания в наши вооруженные силы, повышение зарплат и пенсий - все это реальность, которую не сможет оспаривать самый непримиримый наш оппонент, при условии, что сохранил в себе хоть капельку справедливости.

А как же повышение цен и инфляция, которая буквально пожирает эти зарплаты и пенсии?

- Да, есть такой негатив. Но он обусловлен общемировой тенденцией. И у меня, конечно, возникает соблазн списать весь этот негатив на общемировой кризис, и я поддамся этому соблазну. Да, повышение цен, инфляция обусловлены, в первую очередь, внешними факторами и нам от этого никуда не деться. Ковид, локдауны, кризисы сильно пошатнули гигантов мировой экономики, что уж тут говорить про маленькие экономики вроде нашей.

И что теперь? Сидеть сложа руки?

- А мы и не сидели. Мы провели довольно эффективную работу по снижению воздействия внешних негативных шоков. Своевременно приняли "План антикризисных мер", который позволил не только смягчить эти удары по нашей экономике, но и дали возможность обеспечить ее рост. Я не стану здесь приводить цифры, но то, что народ спокойно готовится встречать Новый год, последствия этой работы.

Что было самое главное, на ваш взгляд, в уходящем году для страны?

- Если кратко - Кумтор, Кемпир-Абад и неутихающий болью Баткен.

- Вопросы, связанные с Кумтором, Кемпир-Абадом и Баткенским конфликтом, - самые спорные, наиболее резонансные и злободневные. В обществе не утихают страсти, связанные с ними.

- Поэтому и не утихают, что их влияние на будущее нашей страны невозможно переоценить. Я не устану утверждать, что возврат Кумтора народу - это акт не столько экономический, сколько духовный. Это водораздел, поделивший новейшую историю Кыргызстана на два разных этапа. Возврат Кумтора - знаковый, очень символичный акт. Это победа не только над внешним врагом, захватившим достояние народа, но и над внутренними - с собственными страхами, неверием в свои силы. Ведь многие буквально навязывали нам комплекс неполноценности, утверждая, что мы не способны управлять таким сложным, высокотехнологичным производством. И самое главное - это сокрушающий удар по коррупции. Потому что рыба гниет с головы. Потому что руководство страны, которое имело ренту с Кумтора, не могло бороться с коррупцией по определению.

И теперь коррупция у нас побеждена?

- Коррупция не может быть побеждена в принципе. Она заложена в самой природе власти и человека. Можно только, насколько это возможно, максимально снизить ее уровень. И чистота верхов здесь имеет решающее значение. В этом смысле можно сказать, что раковая опухоль, разъедающая тело страны, удалена, а с метастазами будет легче бороться.

Ваши противники как раз вас часто обвиняют в коррупции.

- Есть хорошее выражение Уинстона Черчилля: "Вы никогда не дойдете до места назначения, если будете кидать камни в каждую лающую на вас собаку". У меня просто нет времени отслеживать нападки на меня.

Акылбек Усенбекович, проблема Кемпир-Абада буквально всколыхнула общественность. Истеблишмент страны разделился на два лагеря: одни выступали категорически против этого соглашения, другие поддержали курс руководства страны.

- Вы знаете, в чем изначальный смысл слова "трагедия"? Мы привыкли применять это слово налево и направо, от бытовых неурядиц до природных катаклизмов. Между тем, я когда-то давно прочитал, что слово это, как жанр древнегреческой литературы, отражает ситуацию, когда все конфликтующие стороны правы своей правдой. В этом смысле, конечно, вопрос соглашения по Кемпир-Абаду действительно драматический. По той простой причине, что обе стороны преследуют одну цель - благо Кыргызстана. В этом их правда. Но последствия каждой из этих правд могут быть разные. Я считаю, что правда руководства страны в этом случае несет благо для страны и, наоборот, правда выступающих против - несет в себе непредсказуемые и негативные последствия. Но я хочу подчеркнуть, что кроме этих двух полемизирующих сторон, были и есть третьи - те, кто пытался и пытается использовать вопрос водохранилища в своих сугубо узкокорыстных целях. Для них Кемпир-Абад - лишь повод раскачать ситуацию в стране, чтобы прийти к власти.

То есть, решение власти по водохранилищу вы считаете правильным?

- Безусловно. Оно правильное и тактически, и стратегически, и исторически. Вот увидите, время все расставит по своим местам. Мы сделали очень важный шаг в деле укрепления нашего государства, не поступившись при этом своими интересами.

И третье - Баткен...

- Баткен - это наша боль. Боль, но в то же время и гордость. Боль за ушедших в расцвете сил и молодости наших воинов, простых жителей и детей, гордость за их доблесть, стойкость и терпение. Гордость за наше общество, как один вставшее в трудное для страны время.

Баткен, как всякий военный конфликт, - большое и затратное испытание для народа и государства, и это испытание мы прошли достойно. Государство сумело изыскать необходимые средства для помощи пострадавшим, то есть какая-никакая подушка безопасности у нас была создана. Это я считаю немаловажным обстоятельством в оценке работы правительства.

Акылбек Усенбекович, вы проработали на руководящих должностях при всех президентах и даже при другой социально-экономической системе.

- Прерву вас, потому что предвижу продолжение. Да, проработал и знаю, что многие склонны это ставить чуть ли не в вину. Я же вижу в этом намечающуюся в нашей политической системе положительную тенденцию. Мы начинаем вспоминать традиции нашей когда-то утерянной государственности. Традиции, которые являются неотъемлемыми атрибутами состоявшегося государства или даже цивилизации, я говорю о таких вещах, как преемственность и институциональность. Вы знаете, что на подготовку госслужащего даже среднего уровня требуются годы. Поэтому потеря кадров, много лет проработавших на государственной службе, наносит большой ущерб стране. В развитых странах с многовековой историей государственности это не является проблемой. При любой смене руководства чиновничий аппарат остается неизменным при условии соответствующей квалификации и опыта. В этом смысле надо четко различать госслужащего и политика. Политик приходит и уходит, чиновник остается.

А вы политик или чиновник?

- А вот тут есть интрига. Дело в том, что и в этих вопросах есть полутона. Где-то между сугубо политиками и сугубо чиновниками есть пограничная область, где обитают люди, сочетающие эти качества. Я, наверное, один из этой категории. В зависимости от жизненной ситуации я политик или чиновник.

То есть вы готовы работать в любое время и при любой власти?

- Вы знаете, есть такое выражение: "Времена не выбирают, в них живут и умирают". Человек активный, тем более политик, не может ждать благоприятных времён, они могут никогда не наступить, не может мыслить категориями хороший президент, плохой президент и так далее. Движение истории не останавливается, особенно для страны, в которой ты живёшь. И надо что-то делать, работать, невзирая на обстоятельства. Пытаться сделать что-то для страны. А рассудит всех История. Только она все расставит по местам.

Но не надо забывать и о другой стороне политического процесса. Не все зависит только от человека. В этом смысле не могу не отметить и не поблагодарить нашего президента. Садыр Нургожоевич оказался человеком далеким от каких то политических предрассудков и, что греха таить, трайбализма, присущих нашему обществу. Несмотря на общность нашей с ним фамилии, а это, поверьте, несмотря на глупость, тоже вызывает пересуды, на регион происхождения, на то, что находились в разных партиях, он доверил мне решение очень важной для него и страны кумторской проблемы, а затем и правительство. Чисто государственный подход - рассматривать не личность, а функцию.

Акылбек Усенбекович, в контексте того, что сказано выше, вы готовы работать с любыми оппонентами?

- Видите ли, политика - это сфера, где не бывает вечных врагов и вечных друзей. Эмоции, симпатии, антипатии - это не про политику. Большая политика определяет состояние страны, ее настоящее и будущее, ее процветание или упадок, поэтому политик в своих делах, поступках, действиях должен исходить именно из сверхцелей, которые стоят перед страной. А здесь этические категории, которыми руководствуются люди в своей частной жизни, в межличностных отношениях, в лучшем случае не работают, а часто просто идут во вред делу. Макиавелли это подробно описал еще в 16 веке, а наши предки всю его книгу вместили в чеканное – "Ташта тамыр жок, ханда боор жок". В камне нет жил, у хана нет брата.

То есть вы не верите в человеческие отношения в политике?

- Верю. Но вы читали такое произведение "Повелитель мух"? Про мальчишек, попавших на необитаемый остров. Очень советую почитать, чтобы начать понимать природу человеческого социума, природу власти. Там очень выпукло показана природа человека. Какие бездны таятся в каждом из нас и при каких благоприятных условиях могут проявиться. Поэтому надо просто строить барьеры, чтобы они не проявились.

В вас тоже?

- Маркс отвечал на это так: Ничто человеческое мне не чуждо.

Ну, тогда о человеческом, что вы любите в этом мире?

- Люблю работать, люблю решать проблемы, люблю внуков, беседовать с умными людьми. Ценю острое слово и оригинальные идеи.