Дикого Армана курировал кто-то из КНБ – Генпрокуратура РК

Дикого Армана во время январских беспорядков в Алматы курировал куратор из КНБ. Такими данными поделился генеральный прокурор РК Берик Асылов на заседании Мажилиса, передает Liter.kz.

К примеру, по версии следствия, в Алматы особая роль отводилась Джумагельдиеву (Дикий Арман).

Нами установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать "народный совет" для выдвижения единых ультимативных требований к властям, – сказал Асылов.

В этом ему помогали экс-депутат маслихата Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы.

Однако возглавить массовые протесты им не удалось. Люди за ними не пошли.

Получив информацию о задержании бывшего председателя КНБ, с целью создания благонадежного алиби боевикам поручено совершать нападения на горожан якобы для борьбы с мародерством. Для этих целей 6 января они из разных точек похитили, избивали и удерживали 24 случайных граждан в паркингах гостиниц Ritz Carlton и "Казахстан", – добавил Асылов.

После чего, по словам генпрокурора, их доставили на окраину города и поместили на ночь в контейнер под вооруженную охрану сотрудников КНБ.

Затем их перевезли в аэропорт, где один человек – Отепбаев скончался от пыток. Еще одному бывшему заместителю, Осипову, а также другим руководителям подразделений КНБ, вменяется превышение полномочий. Иную информацию раскрыть не могу. Конкретные детали заговора озвучить не вправе, - добавил Берик Асылов.

Также он назвал основных организаторов январских беспорядков. Экс-председатель КНБ Масимов и его бывший заместитель Садыкулов преданы суду:

- за госизмену;

- действия, направленные на насильственный захват власти;

- превышение должностных полномочий.

Экс-заместитель Ергожин обвиняется:

- в совершении действий, направленных на насильственный захват власти;

- в превышении должностных полномочий.