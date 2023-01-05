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МИД КР опровергло участие кыргызстанцев в трагических событиях в Казахстане

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В связи с заявлением Генерального прокурора Республики Казахстан Берика Асылова на парламентских слушаниях 5 января 2023 года об участии граждан Кыргызской Республики в январских беспорядках 2022 года Министерство иностранных дел КР категорически отрицает какую-либо причастность граждан Кыргызской Республики к прошлогодним трагическим событиям в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Вместе с тем, в рамках расследования уголовных дел по факту массовых беспорядков двое граждан Кыргызстана были привлечены к ответственности с условным сроком отбывания наказания. Данные граждане по не зависящим от них обстоятельствам были случайно вовлечены в отдельный эпизод.

Особо обращается внимание, что ответственность и вина других граждан Кыргызской Республики не была доказана. Ни один гражданин Кыргызстана не участвовал в Казахстане ни на митингах, ни в массовых погромах и мародерствах.

МИД КР и загранучреждениями Кыргызстана в ходе январских событий 2022 года в Казахстане проведена всесторонняя работа по обеспечению защиты прав и интересов граждан Кыргызской Республики, в том числе оперативно были эвакуированы более 600 кыргызстанцев".


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URL: https://www.vb.kg/425981
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки, Кыргызстан
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