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Бакыт Торобаев ознакомился с работой Бишкекской ТЭЦ

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- Бакыт Басарбек
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Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев ознакомился с работой Бишкекской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Генеральный директор открытого акционерного общества "Электрические станции" Осмон Качкынбаев сообщил, что все оборудование Бишкекского городского теплоэнергетического узла находится в исправном состоянии и работает в штатном режиме.

В настоящее время на Бишкекской ТЭЦ запасы угля составляют 100 тысяч 444 тонны, а его ежедневное потребление достигает 6,5 тыс. тонн. На ТЭЦ города Бишкека ежедневно завозится порядка 7 тысяч тонн местного и импортного угля.

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев поручил Министерству энергетики взять под особый контроль вопросы своевременного завоза угля на топливные базы в регионах страны и его отпускной цены для потребителя".


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URL: https://www.vb.kg/425984
Теги:
ТЭЦ, Бишкек, Кабинет министров
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