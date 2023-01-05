Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев ознакомился с работой Бишкекской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Генеральный директор открытого акционерного общества "Электрические станции" Осмон Качкынбаев сообщил, что все оборудование Бишкекского городского теплоэнергетического узла находится в исправном состоянии и работает в штатном режиме.

В настоящее время на Бишкекской ТЭЦ запасы угля составляют 100 тысяч 444 тонны, а его ежедневное потребление достигает 6,5 тыс. тонн. На ТЭЦ города Бишкека ежедневно завозится порядка 7 тысяч тонн местного и импортного угля.

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев поручил Министерству энергетики взять под особый контроль вопросы своевременного завоза угля на топливные базы в регионах страны и его отпускной цены для потребителя".