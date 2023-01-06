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Минэнерго КР поручено усилить работу по внедрению "умных" счетчиков

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Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев поставил задачу по бесперебойной подаче электроэнергии потребителям в отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Данная задача озвучена на совещании, посвященном текущей работе Чуйского предприятия электрических сетей, которое входит в состав открытого акционерного общества "Национальные электрические сети Кыргызстана".

Бакыт Торобаев отметил, что предприятия электрических сетей семи регионов страны должны быть полностью готовы к предстоящим заморозкам.

"Основной задачей энергетиков, особенно в осенне-зимний период, является бесперебойное обеспечение предприятий и населения электроэнергией. Со следующей недели ожидается резкое изменение погоды. Поэтому с сегодняшнего дня всем областным предприятиям электрических сетей необходимо начать тщательную проверку надежности работы всех подстанций и линий электропередач", - сказал заместитель председателя кабинета министров.

Также Бакыт Торобаев поручил ускорить работу по закупкам, установке и ремонту соответствующего электрооборудования на этот год. Кроме того, Министерству энергетики поручено усилить работу по внедрению "умных" счетчиков, что будет способствовать предупреждению и сокращению потерь электроэнергии".


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URL: https://www.vb.kg/425986
Теги:
Бакыт Торобаев, отопительный сезон, Кыргызстан, электричество, Кабинет министров
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