Минэнерго КР поручено усилить работу по внедрению "умных" счетчиков

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев поставил задачу по бесперебойной подаче электроэнергии потребителям в отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Данная задача озвучена на совещании, посвященном текущей работе Чуйского предприятия электрических сетей, которое входит в состав открытого акционерного общества "Национальные электрические сети Кыргызстана".

Бакыт Торобаев отметил, что предприятия электрических сетей семи регионов страны должны быть полностью готовы к предстоящим заморозкам.

"Основной задачей энергетиков, особенно в осенне-зимний период, является бесперебойное обеспечение предприятий и населения электроэнергией. Со следующей недели ожидается резкое изменение погоды. Поэтому с сегодняшнего дня всем областным предприятиям электрических сетей необходимо начать тщательную проверку надежности работы всех подстанций и линий электропередач", - сказал заместитель председателя кабинета министров.

Также Бакыт Торобаев поручил ускорить работу по закупкам, установке и ремонту соответствующего электрооборудования на этот год. Кроме того, Министерству энергетики поручено усилить работу по внедрению "умных" счетчиков, что будет способствовать предупреждению и сокращению потерь электроэнергии".