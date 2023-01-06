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В России для инвесторов упростили получение ВНЖ

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- Светлана Лаптева
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил критерии для выдачи вида на жительства (ВНЖ) иностранным инвесторам в России без получения разрешения на временное проживание. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 11 января 2023 года.

В постановлении правительства говорится, что иностранный инвестор может получить ВНЖ, выполнив одно из четырех условий.

Первый способ - инвестиции в размере 15 млн рублей в социально значимые проекты российских регионов за последние три года.

Второй - вести предпринимательскую деятельность на протяжении последних двух лет в качестве юридического лица: ООО, ОАО, крестьянского (фермерского) хозяйства или хозяйственного партнерства на территории России. При этом иностранный гражданин должен являться единственным участником акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

Третий путь - внести не менее 30 млн рублей в российское юридическое лицо, которое занимается предпринимательством не менее трех лет на территории РФ.

И четвертый вариант - приобрести жилье на стадии строительства или непозднее двух лет с момента сдачи на сумму не менее 50 млн рублей в Москве, 25 млн рублей на территории РФ, кроме Дальневосточного федерального округа, там допускается покупка в 20 млн рублей.

Напомним, в Госдуму поступила поправка, в которой предлагается аннулировать приобретенное российское гражданство за распространение дискредитирующей информации о Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации, а также за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России.


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URL: https://www.vb.kg/425988
Теги:
инвестиции, Россия, гражданство
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