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В декабре снизились мировые цены на продовольствие

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- Соня Ким
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Индекс мировых цен на продовольствие в декабре 2022 года продолжил снижение, которое началось девять месяцев назад и понизился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает сегодня Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

В декабре Индекс цен на продовольствие ФАО в среднем составил 132,4 пункта, что на 1,0% ниже его значения годом ранее. Однако в целом за 2022 год Индекс, отслеживающий ежемесячные изменения мировых цен на основные продовольственные товары, в среднем составил 143,7 пункта, что на 14,3% выше среднего значения за 2021 год.

"После двух очень сложных лет мы рады стабилизации цен на продовольственные товары, - сказал главный экономист ФАО Максимо Тореро. "Но важно сохранять бдительность и уделять пристальное внимание смягчению последствий отсутствия продовольственной безопасности на глобальном уровне, поскольку мировые цены на продовольствие остаются высокими, а многие основные продукты близки к рекордно высоким показателям, как например рис, цены на который растут, и по-прежнему существует множество рисков, связанных с будущими поставками".

Мировые котировки на растительное масло лидировали в снижении, Индекс цен ФАО на растительное масло упал на 6,7% по сравнению с ноябрем и достиг самого низкого уровня с февраля 2021 года. Международные котировки на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла в декабре также снизились под воздействием сокращения глобального спроса на импорт и перспектив сезонного роста производства соевого масла в Южной Америке.

Индекс цен ФАО на зерновые снизился на 1,9% по сравнению с ноябрем. Хорошие урожаи 2022 года в южном полушарии позволили нарастить экспортные поставки пшеницы, в то время как сильная конкуренция со стороны Бразилии привела к снижению мировых цен на кукурузу. Однако, мировые цены на рис напротив выросли, этому способствовали закупки в Азии и укрепление валюты по отношению к доллару США для стран-экспортеров.

Индекс цен ФАО на мясо в декабре снизился на 1,2% по сравнению с ноябрем, при этом мировые цены на говядину и птицу были ниже, чем на свинину и баранину. На международные цены на говядину повлиял низкий спрос на среднесрочные поставки, в то время как увеличение экспортных предложений привело к снижению цен на мясо птицы. Цены на свинину выросли прежде всего в Европе, на фоне высокого спроса накануне праздников.

В декабре индекс цен ФАО на молочные продукты вырос на 1,2% после пяти месяцев снижения. Рост мировых цен на сыр, отражающий ужесточение рыночной конъюнктуры, привел к росту индекса за месяц, в то время как мировые котировки на сливочное масло и сухое молоко снизились.

Индекс цен ФАО на сахар также вырос, увеличившись на 2,4% по сравнению с ноябрем, в основном из-за опасений по поводу влияния неблагоприятных погодных условий на урожайность в Индии и задержек с переработкой сахарного тростника в Таиланде и Австралии.

Более подробную информацию можно найти на сайте.


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URL: https://www.vb.kg/426001
Теги:
экономика, цены на продукты питания
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