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Подписана дорожная карта по реализации проекта Камбар-Атинской ГЭС-1

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- Назгуль Абдыразакова
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В Министерстве энергетики КР состоялась встреча министров энергетики Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках встречи стороны провели совместное обсуждение разработки дорожной карты по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1. В частности, было подчеркнуто, что реализация проекта должна быть справедливой и выгодной для всех стран участников. После этого стороны подписали соглашение по дорожной карте реализации строительства Камбар-Атинской ГЭС-1.

Дорожную карту по реализации строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 подписали министр энергетики Кыргызской Республики Ибраев Таалайбек Омукеевич, министр энергетики Республики Казахстан Акчулаков Болат Уралович, министр энергетики Республики Узбекистан Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович.

Согласно информации, предполагаемая дата ввода в эксплуатацию ГЭС "Камбар-Ата-1" будет определена после разработки ТЭО. Однако, по словам министра энергетики КР Таалайбека Ибраева, подготовка к строительству Камбар-Атинской ГЭС-1 уже началась.

"Можно сказать, что строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 выгодно трем соседним странам, особенно Кыргызстану. Наша страна должна стать страной, которая не импортирует электроэнергию, а, наоборот, экспортирует ее. Если мы вместе с соседними странами построим ГЭС "Камбар-Ата-1", то будет ликвидирован значительный дефицит электроэнергии в нашей стране. Сегодня мы подписали дорожную карту по реализации строительства Камбар-Атинской ГЭС-1. Идет подготовка к строительству ГЭС "Камбар-Ата-1", строительству дорог, мостов, линий электропередач, строительных площадок. Его мощность составляет 1860 МВт", - сказал министр.

Делегации Узбекистана и Казахстана выразили полную поддержку созданию совместного предприятия.


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URL: https://www.vb.kg/426002
Теги:
ГЭС, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, электричество
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