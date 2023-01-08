В Бишкеке встретили Новый год по китайскому календарю

Посольство Китайской Народной Республики в Кыргызстане устроило прием по случаю Праздника весны - китайского Нового года, наступающего по лунному календарю 22 января.

На торжество было приглашено около 400 друзей Китая из разных сфер – известные политики, представители посольств других стран, ученые, предприниматели, работающие с китайскими компаниями, сотрудники этих компаний, СМИ, более ста артистов и другие. Но на самом деле друзей у нашего великого соседа в Кыргызстане гораздо больше, чем мог вместить огромный зал одного из ресторанов. И настроение у всех было под стать празднику и обстановке.

"Наша дружба служит фундаментом дальнейшего развития отношений между нашими странами, - сказала vb.kg Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в КР госпожа Ду Дэвэнь, встречая гостей. - У нас есть огромный потенциал для укрепления дружеских связей. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы они укреплялись все больше и стали еще прочнее".

В начале торжества был показан кинофильм об успешном сотрудничестве двух стран. И гости еще раз убедились, какой огромный исторический скачок произошел в отношениях двух стран за короткий период времени, в том числе благодаря работе посольства КНР в Кыргызстане. Наши отношения из просто добрососедских переросли в отношения всестороннего стратегического партнерства. Этому способствовали встречи на самом высшем уровне и, прежде всего, лидеров двух стран Садыра Жапарова и Си Цзиньпина. А также ряд крупных проектов в рамках сотрудничества инициативы "Один пояс - один путь", подписание документа по разработке ТЭО железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, протокола по проекту строительства Обводного Чуйского канала (ОЧК-2), на которое китайское правительство предоставит Кыргызстану грант в размере более 40 миллионов долларов США.

Кинолента рассказала и о таких проектах, как реконструкции городской дорожной сети Бишкека, осуществляемой за счет гранта правительства Китая, о завершении второй фазы проекта альтернативной автодороги Север–Юг, подписании документов по предоставлению Китаем на безвозмездной основе Кыргызстану мобильных госпиталей, 100 пожарно-спасательных машин и оборудования, 85 из них, кстати, уже поступили в Кыргызстан.

Фильм рассказывает также о тесных контактах посольства КНР с Общественным фондом первой леди Кыргызстана "Эне – балага тирек", Конгрессом женщин, фондом "Инициативы Розы Отунбаевой" и другими общественными организациями по реализации социальных проектов. В частности таких, как предоставление интерактивных панелей 20 школам, оборудования для швейных и кондитерских цехов в пяти приграничных районах Баткенской области, организация учебных курсов для повышения профессиональных навыков кыргызских женщин, открытие центров развития на джайлоо и издание научно-популярной книги "Китай сегодня" на кыргызском и русском языках. И это далеко не все большие дела, продвигающиеся в духе взаимовыгодного сотрудничества.

"Благодаря общим усилиям объем грузов на пограничных пропускных пунктах двух стран восстановился и превысил уровень, который был до пандемии. Согласно статистике Кыргызстана, с января по октябрь текущего года объем торговли двух стран составил 3,414 млрд долларов США, увеличившись на 195,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 1/3 от общего объема внешней торговли Кыргызстана. Китай сохраняет статус крупнейшего торгового партнера и является важнейшим инвестором Кыргызстана", - сказала в своем выступлении посол Ду Дэвэнь.

По ее словам, 2022 год стал знаменательным и в истории развития Китая. В октябре этого года успешно прошел 20-й съезд Коммунистической партии Китая, на котором определена грандиозная цель всестороннего продвижения великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации.

"Мы глубоко уверены в том, что китайская модернизация придаст новый импульс китайско-кыргызским отношениям и откроет новые возможности для развития Кыргызстана. Предстоящий 2023 год станет для Китая важным годом начала нового пути всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Новое развитие Китая принесет новые шансы для развития и Кыргызстана, создаст прекрасные перспективы китайско-кыргызских отношений. Мы уверены в том, что в новом году мы достигнем новых успехов в построении Сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана", - сказала госпожа Ду Дэвэнь. Зал ответил на эти слова аплодисментами.

"Прошедший год был плодотворным и насыщенным для наших стран. Кыргызско-китайские отношения развивались в духе добрососедства и дружбы, поддерживался конструктивный диалог на всех уровнях, укреплялось взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах", - считает первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев.

"Мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений и 20-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Товарооборот между нашими странами в прошлом году достиг исторического максимума. Произошли значительные сдвиги в продвижении строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Китай как настоящий друг всегда приходит на выручку. Во время пандемии коронавируса он предоставил нам так необходимые вакцины, средства индивидуальной защиты, оборудование, оказал финансовую помощь населению Баткенской области, пострадавшему во время конфликта на кыргызско-такжикской границе. И в новом году мы продолжим углублять всесторонние связи и развивать стратегическое партнерство", - заявил Адылбек Касымалиев.

Каждый из гостей получил поздравления добра, счастья, благополучия, написанные на китайском языке, книги "Китай сегодня" на русском и кыргызском языках и веселого красного зайчонка в придачу. Красный цвет, вне зависимости от того, какое животное выступает покровителем очередных 12 месяцев, считается одним из главных цветов китайского Нового года. Это не только цвет удачи, но и, если верить легендам, защита от злых духов.

Кстати, фигурки симпатичных кроликов во многих китайских семьях можно увидеть не только в Год кролика. Во время одной из командировок в Китай журналистскую братию привезли на древнейшую улицу в Пекине - Янмэйчжусе, которой не менее семисот лет, и что ни дом там - то история. Мы забрели в один из магазинчиков Ту Эр–е, и наши глаза разбежались от сотен веселых глиняных кроликов разных цветов и размеров, которые улыбались нам.

По словам продавца, игрушки пользуются у туристов, да и жителей Поднебесной огромным спросом. "Все хотят жить до ста лет, иметь много детей, - смеется продавец магазина, рассказавший нам много интересного о значении этого животного в их стране, которого китайцы боготворят до сих пор. - Кролик даже украшал эмблему китайского императора как символ долголетия и силы, своей связи с Луной. Белый кролик как страж, защитник животных олицетворяет божественное начало, а красный - знак счастливого случая и процветания".

Внезапное появление зайца толковалось как счастливое предзнаменование удачи. В изобразительном искусстве Китая образ лунного зайца предстает в двух вариантах, но в каждом отражена символика бессмертия: заяц либо держит в лапах дарующий бессмертие легендарный гриб чжи, либо, сидя на Луне, толчет в ступке эликсир - лекарство для бессмертия. Существует легенда о том, что именно кролик спас пекинцев, умиравших от страшного заболевания. Он спустился с Луны и помог изгнать болезнь. Поэтому пекинцы по–доброму относятся к этому животному, называя его дедушкой. И с тех пор ежегодно в августе по лунному календарю во многих китайских семьях чествуют дедушку–кролика, приглашая его к себе. Сегодня он стал талисманом пекинцев. А искусство изготовления таких симпатичных защитников человека от всех бед внесено в Список нематериального культурного наследия Пекина. Туристы, по словам владельца магазина Чжан Чжунцзяна, предпочитают покупать разноцветных зайцев - белых с красным, чтобы и божественное начало на них снизошло, и процветание тоже.

А из угощений на праздничных столах, конечно же, были пельмени. В Китае в новогоднюю ночь обязательно едят пельмени. И какой год – свиньи, быка или кролика – китайцев не волнует. И еще одно важное блюдо, которое было украшением столов на торжестве, – длинная лапша. Соседи делают ее настолько длинной, насколько можно: это пожелание здоровья и символ долголетия.