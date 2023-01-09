Рейтинг Global Firepower: Кто в Центральной Азии всех сильней

107 место среди 145 стран занял Кыргызстан в обновленном рейтинге мощнейших армий мира Global Firepower (GFP).

Согласно рейтингу, составленному аналитическим центром Global Firepower, среди стран Центральной Азии Узбекистан занял 62-е место (ранее занимал 55-е место), Казахстан – 63-е место (ранее 64-е место), Туркменистан – 82 (ранее 83-е место) и Таджикистан – 120 (ранее 111-е место).

Список сильнейших армий мира публикуется на основании 60 различных критериев - от объема оборонного бюджета и величины армии - до географического положения и запасов природных ресурсов.

1. Соединенные Штаты

2. Россия

3. Китай

4. Индия

5. Объединенное Королевство Великобритания

6. Южная Корея

7. Пакистан

8. Япония

9. Франция

10. Италия

11. Турция

12. Бразилия

13. Индонезия

14. Египет

15. Украина

16. Австралия

17. Иран

18. Израиль

19. Вьетнам

20. Польша

21. Испания

22. Саудовская Аравия

23. Тайвань

24. Таиланд

25. Германия

26. Алжир

27. Канада

28. Аргентина

29. Сингапур

30. Греция

31. Мексика

32. Филиппины

33. Южная Африка

34. Северная Корея

35. Норвегия

36. Нигерия

37. Швеция

38. Мьянма

39. Нидерланды

40. Бангладеш

41. Португалия

42. Малайзия

43. Колумбия

44. Швейцария

45. Ирак

46. Чили

47. Румыния

48. Чехия

49. Эфиопия

50. Дания

51. Финляндия

52. Венесуэла

53. Перу

54. Венгрия

55. Ангола

56. Объединенные Арабские Эмираты

57. Азербайджан

58. Сербия

59. Болгария

60. Беларусь

61. Марокко

62. Узбекистан

63. Казахстан

64. Сирия

65. Катар

66. Куба

67. Словакия

68. Бельгия

69. Хорватия

70. Эквадор

71. Шри-Ланка

72. Демократическая Республика Конго

73. Тунис

74. Йемен

75. Судан

76. Оман

77. Боливия

78. Кувейт

79. Бахрейн

80. Ливия

81. Иордания

82. Туркменистан

83. Уганда

84. Австрия

85. Грузия

86. Словения

87. Кения

88. Парагвай

89. Замбия

90. Ирландия

91. Албания

92. Гондурас

93. Литва

94. Армения

95. Латвия

96. Уругвай

97. Чад

98. Зимбабве

99. Монголия

100. Камерун

101. Танзания

102. Гватемала

103. Новая Зеландия

104. Эстония

105. Кот-д"Ивуар

106. Камбоджа

107. Кыргызстан

108. Северная Македония

109. Гана

110. Мали

111. Ливан

112. Мозамбик

113. Эритрея

114. Афганистан

115. Лаос

116. Южный Судан

117. Никарагуа

118. Доминиканская Республика

119. Нигер

120. Таджикистан

121. Буркина-Фасо

122. Республика Конго

123. Намибия

124. Ботсвана

125. Сенегал

126. Люксембург

127. Сальвадор

128. Черногория

129. Непал

130. Мадагаскар

131. Габон

132. Мавритания

133. Босния и Герцеговина

134. Косово

135. Панама

136. Центрально-Африканская Республика

137. Исландия

138. Сьерра-Леоне

139. Белиз

140. Суринам

141. Либерия

142. Сомали

143. Молдова

144. Бенин

145. Бутан.

Приведенный рейтинг Global Firepower использует более 50 индивидуальных факторов для определения индекса мощи данной страны (PwrIndx) по категориям, варьирующимся от военной мощи и финансовых показателей до материально-технических возможностей и географии.

Собственная формула рейтинга позволяет небольшим, более технологически продвинутым странам конкурировать с более крупными, менее развитыми странами, а специальные модификаторы в виде

бонусов и штрафов применяются для дальнейшего уточнения ежегодного списка.

Источник: uzmetronom.agency