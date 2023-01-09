Курманов: Кыргызстан намерен реабилитировать уголовников и гитлеровцев

На прошлой неделе в кыргызском парламенте представителями провластных партий и самим спикером Нурланом Шакиевым зарегистрирован законопроект об окончательной реабилитации всех "жертв сталинских репрессий" 1918-1953 годов.

Это уже вторая попытка за три года принять подобный закон, который приведёт к политическому и юридическому оправданию участников антисоветских восстаний (басмачи), боевиков Туркестанского легиона вермахта и восточно-мусульманских частей СС.

Интересно, что в этом шабаше принимает участие как раз тот самый спикер кыргызского национального собрания, который буквально пару месяцев назад криком кричал, требуя тотальной декоммунизации страны и немедленного переименования советских названий районов столицы. При этом он исходил из того, что все населенные пункты и улицы должны носить только кыргызские наименования.

Нынешний законопроект, взятый в разработку парламентариями, полностью повторяет прежний вариант, который выдвигался в октябре 2019-го. И тогда инициаторами и разработчиками законопроекта выступили Фонд Сорос – Кыргызстан и "Открытое правительство", финансируемое американским USAID в республике.

По сути, это вторая попытка протолкнуть реабилитацию в расчете на то, что в сейчас внимание многих экспертов и общественных деятелей отвлечено на СВО, а в стране начались новогодние праздники.

В тот момент в результате возмущения многих активистов, принципиальной позиции местных журналистов, которые детально и объективно рассказали о последствиях принятия данного проекта, а также реакции некоторых депутатов Государственной думы РФ подобную затею удалось задвинуть на неопределённый срок. В ситуацию вмешался и очередной октябрьский переворот 2020 года, когда в суматохе дележки власти и собственности в Бишкеке на время позабыли о документе, разработанном англосаксами.

Теперь же правящей верхушке приходится отрабатывать те обязательства, которые она приняла перед различного рода европейскими и американскими донорами и фондами. Ведь теперь республика встроена в систему внешнего управления через вхождение в неравноправные отношения с западными странами в рамках подписанных соглашений.

Так, оказывается государство жестко попала в сети "Открытого правительства", о чем официально сообщается следующее:

"В ноябре 2017 года Кыргызская Республика была официально принята в число 75 стран - участниц международного партнёрства "Открытое правительство" (Open Government Partnership, OGP) и в рамках утверждённого правительством Национального плана действий взяла на себя обязательство реализовать ряд инициатив, в том числе по открытию архивной информации, касающейся политических репрессий 1918-1953 годов, и совершенствованию законодательства о реабилитации репрессированных".

То есть этот план реализуется уже пять лет. Что интересно сам закон подстраивается под проекты Фонда Сорос-Кыргызстан, который профинансировал разработку и издание Книгу памяти жертв политических репрессий и продвигал проект "Открытые архивы". Задачей проектов было переосмысление в антикоммунистическом духе истории советского периода республики с целью представить басмачей, террористов и коллаборационистов "борцами за национальное освобождение страны".

Теперь же уже на государственном уровне по закону предусматривается вносить доклады о реабилитации репрессированных лиц и информацию о них в эту Книгу памяти жертв политических репрессий, а служба Государственного архива Кыргызстана на основании решений Комиссии будет составлять общедоступную электронную форму доклада.

Конечно, сами разработчики законопроекта не писали открыто, что собираются реабилитировать изменников родины, карателей и коллаборационистов. Но для этого создана специальная лазейка, когда в состав комиссий по реабилитации, которые будут принимать решения по тем или иным гражданам на местах будут включаться лица из числа неправительственных организаций (НПО), то есть объединений, получающих финансирование из американских, европейских или британских фондов и посольств.

Они как раз и будут определять кого можно реабилитировать, а кого нет. Более того, в случае несогласия с решением комиссии в отказе в реабилитации того или иного лица представители этих НПО могут добиваться их пересмотра на повторном заседании, а затем еще и в судебном порядке. Таким образом даже любую принципиальную позицию по конкретным убийцам и террористам можно поменять в интересах западной агентуры.

"Демократизаторы" предлагают реабилитировать скопом еще и чистых уголовников и бандитов, совершавших кражи, хищения, коррупционные преступления, нападения и диверсии.

Об этом указывал в одном из прежних наших материалов по этому поводу кыргызский политолог и глава аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов, отметивший:

"Оправдать собирались не только тех, кого вы сейчас назвали. Была в Уголовном Кодексе РСФСР, по которому наказывали и в Казахской, и Киргизской ССР, статья 59: "Особо для Союза ССР опасные преступления против порядка управления". То есть преступления, совершённые без контрреволюционных целей, - чистая уголовщина. Предлагалось оправдать тех, кто был осуждён по 1-7 и 10 пункту этой статьи".

И действительно, прочитав только 4 пункт данной 59 статьи можно прийти в ужас. Так в нём сказано следующее:

"Организация и участие в бандах (вооружённых шайках) и организуемых бандами разбойных нападениях и ограблениях, налётах на советские и частные учреждения и отдельных граждан, остановки поездов и разрушения железнодорожных путей, безразлично, сопровождались ли эти нападения убийствами и ограблениями или не сопровождались".

В "незаконно репрессированные" исполнители воли Фонда Сороса и "Открытого правительства" хотят еще записать фигурантов, осужденных по статьям 109-111, за хозяйственные (статья 131) и имущественные (162) преступления, а также "за нарушение правил, охраняющих народное здравие, общественную безопасность и порядок".

Под реабилитацию хотят пустить и тех жителей республики, кого изолировали на основании принятых декретов и распоряжений, направленных, в том числе, на ужесточение борьбы с хищениями государственного имущества.

Получается хотят полностью дезавуировать и юридически отменить принятые решения судов по обоснованным и доказанным фактам преступлений, в том числе и за бандитизм, а также отменить распоряжения и постановления советской власти, направленные против басмачества, террора и других видов кровавых преступлений таких как убийство советских, партийных и комсомольских деятелей, которые уже не будут официально считаться преступлениями.

После этого чёрным станет белым, а белое чёрным. Те, кто жёг селения, пускал под откос поезда и вешал активистов или простых колхозников станут настоящими "героями" нового Кыргызстана. Естественно, что с принятием данного закона будет дана и политическая оценка СССР, как государства, осуществлявшего "репрессии и геноцид" кыргызского народа.

Учитывая, что Россия является правопреемником Советского Союза, то историческая ответственность автоматически будет взвалена и на неё, и на русское население, которое разделит коллективную "вину", так как у многочисленных местных нациков и проукраинских либералов появится отличный шанс разогреть русофобские настроения. Затем уже ряд чиновников и депутатов могут вполне потребовать от Москвы компенсаций за совершенные "преступления".

Всё это полностью выстраивается по украинским лекалам, когда в "незалежной" таким же образом реабилитировали националистов и пособников немецких нацистов. И это подтверждается активным обменом опытом по этому поводу между Киевом и Бишкеком.

Так, бывшая чиновница, а ныне иноагент Эльмира Ногойбаева приняла участие в прошлом году в Киеве в заседании круглого стола "Память о репрессиях: опыт Кыргызстана и Украины", который состоялся в Архиве национальной памяти.

Тогда она обсуждала возможность принятия данного закона в КР и проведение шумной информационной кампании в его поддержку. То есть ей была отведена роль "толкача" данного процесса в правящей элите республики, учитывая её связи и влияние.

Замечен в связах с западными фондами и бывший депутат и один из формальных инициаторов законопроекта Каныбек Иманалиев призывавший реабилитировать "всех жертв политических репрессий" и указавший в своем обосновании законопроекта, что "это будет покаяние государства перед их памятью".

Поэтому так важно остановить данных депутатов и русофобского спикера парламента и раскрыть глаза общественности на попытку принятия очередного по сути антироссийского закона. Это тем более необходимо, так как после его принятия в Кыргызстане, аналогичные нормы будут обязательно утверждены в парламентах Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана и других бывших советских республик.

Автор: Айнур Курманов

Источник: ПолитНавигатор