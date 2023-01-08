Штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание

С 9 по 11 января ночью ожидается неустойчивая погода: на большей части территории КР временами снег, местами интенсивные осадки. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежный накат, гололедица и снежные заносы. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, 10-11 января ожидается понижение температуры воздуха: в Чуйской долине ночью до -10…-15°, днем до -5…-10°, в Таласской долине ночью до -13…-18°, днем до -7…-12°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -5…-10°, днем до -3…-8°, в Иссык-Кульской котловине ночью до -6…-11°, днем до -3…-8°, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью до -15…-20°, днем до -12…-17°, в предгорных районах ночью до -12…-17°, днем до -8…-13°, в высокогорных районах ночью до -21…-26°, днем до -15…-20°, в Суусамырской долине ночью до -22…-27°, днем до -16…-21°.

12-13 января ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха: в Чуйской, Таласской долинах ночью до -20…-25°, днем до -14…-19°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и в Иссык-Кульской котловине ночью до -12…-17°, днем до -9…-14°, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью до -26…-31°, днем до -17…-22°, в предгорных районах ночью до -22…-27°, днем до -15…-20°, в высокогорных районах ночью до -30…-35°, днем до -23…-28°, в Суусамырской долине ночью до -33…-38°, днем до -23…-28°.

Такая аномально холодная погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

9-10-11 января ожидается неустойчивая погода: на большей части территории временами снег, местами интенсивные осадки.