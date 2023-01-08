В Кыргызстан ожидается приезд президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва

На днях состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Узбекистан Мусы Джаманбаева с исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе состоявшейся встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления кыргызского-узбекского сотрудничества в свете предстоящего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва в Кыргызстан.

Особое внимание уделили реализации совместных планов и проектов, намеченных в преддверии государственного визита. Было подчеркнуто, что ожидаемый государственный визит президента Узбекистана позволит закрепить ранее достигнутые договоренности на высшем уровне и, будет способствовать дальнейшему развитию кыргызско-узбекских отношений стратегического партнерства.

Стороны подчеркнули, что благодаря политической воле двух глав государств за последние годы были предприняты важные решения по укреплению и расширению отношений между двумя странами основанных на принципах взаимного доверия и добрососедства.

Собеседники также обсудили вопросы проведения ряда важных мероприятий по празднованию юбилейной даты 30-летия установления дипломатических отношений.

По итогам встречи Саидов заверил о полной поддержке и выразил готовность в лице Министерства плодотворно взаимодействовать с посольством и приложить активные усилия к продолжению совместной работы по реализации достигнутых договоренностей.