Чолпон Тойгомбаева: МРТ-исследование безопасно и безвредно для детей

Магнитно-резонансная томография, больше известная людям под аббревиатурой МРТ – исследование, до сих пор вызывает множество опасений и недоверия в безопасности этого метода диагностики.

"Такая ситуация вполне обычна, учитывая, что методика МРТ используется в медицинской практике сравнительно недавно", – сказала в интервью vb.kg старший рентгенолаборант отделения лучевой диагностики медицинского центра ЮРФА Чолпон Тойгомбаева.

- То есть вы утверждаете, что МРТ - безопасная процедура как для взрослых, так и для детей?

- Да. Один из главных мифов о магнитно-резонансной томографии – это якобы ее опасность для организма. Миф развенчивается очень легко. В аппаратах МРТ, в отличие от рентгеновских аппаратов или аппаратов для КТ, не используется ионизирующее излучение. В магнитно-резонансном томографе используется магнетизм, что и заложено в названии устройства. Именно благодаря магнитным волнам и их обработке удается получить изображение внутренних органов. А магнитные волны не способны причинить вреда здоровью ни взрослого человека, ни ребенку в тех объемах, в которых они используются в МРТ.

Но в отличие от взрослых детям обязательно нужно проводить анестезию, МРТ с седацией (процедуру, которая показана людям с паническими атаками, клаустрофобией, при сильном страхе, в том числе детям). Причина в том, что аппарат работает очень шумно, и обследование проводится длительно, не менее 10 минут, и ребёнку будет очень трудно пролежать это время в неподвижном состоянии и в ограниченном пространстве. И в придачу без мамы. Поэтому мы проводим МРТ детям обязательно под контролем врача-анестезиолога.

- Какова доля детей в потоке пациентов?

- Достаточная. Количество детей особенно увеличилось в постковидный период, когда было много переболевших беременных женщин. МРТ-диагностика детей причем с самого рождения стала сегодня уже вполне стандартным обследованием. К нам обращаются с патологией новорожденных, с приобретенными пороками развития. Обычно ее проводят детям при травмах, при подозрении на опухоли, патологии сердца и нервной системы, на эндокринные нарушения, при частых приступах головной боли, головокружениях, нарушениях зрения, слуха, двигательной активности, при задержках в развитии.

- Имеются ли какие-то противопоказания и временные ограничения между повторными процедурами МРТ?

- В магнитно-резонансной томографии не используют, как я уже сказала, вредное излучение. Поэтому МРТ можно делать столько, сколько нужно.

Научно не доказано и не имеется никаких противопоказаний и для будущих мам, тем не менее, мы стараемся воздержаться от МРТ-обследований в первый триместр. Есть понятие абсолютных и относительных противопоказаний для тех, у кого прооперировано сердце и имеются импланты, кардиостимуляторы и клапаны сердца. Но медицина не стоит на месте, она развивается, и сейчас уже разрешено в некоторых случаях обследовать пациентов с имплантами.

- Раз МРТ-исследование так безопасно, как вы утверждаете, то почему вы во время процедуры находитесь за стеклом?

- И тут все просто! Дело в том, что аппарат МРТ крайне чувствителен к другим электромагнитным волнам. В том числе к тем, что испускаются компьютерами, сотовыми телефонами и другими устройствами. Чтобы избежать влияния на показания томографа магнитных волн извне, его помещают в изолированное помещение, называемое клеткой Фарадея. Грубо говоря, как бы смешно это ни звучало, не людей защищают от влияния томографа, а томограф от влияния на него людей и электроники, которую они используют в повседневной жизни.

- Как переносят эту процедуру пациенты?

- Это зависит от характера пациента. Конечно, кому-то не нравится шум аппарата, но это единичные случаи. В основном все довольны результатами, потому что данный вид медицинского обследования достаточно информативный, высокоэффективный и точный. Несмотря на то, что МРТ-исследование больше склоняется к мягким тканям, тем не менее, оно даёт достаточную информацию по многим костным структурам и осложнённым метастазам.

- В каких случаях такое исследование необходимо?

- Для выполнения МРТ существует ряд показаний. Среди них такие поражения головного мозга, как инсульт, аномалии сосудов головы и шеи, болезнь Альцгеймера, опухолевые новообразования. А также поражения позвоночника в виде сложных переломов этой области, врожденных или приобретенных аномалий спинного мозга, поражения опорно-двигательного аппарата в виде сложных переломов, травматизации мягких тканей, нарушения кровотока. Исследуем и такие патологии органов брюшной полости и малого таза, как заболевания желчного пузыря и желчевыводящих протоков, печени, почек, мочевого пузыря, надпочечников и др.

Показаний для выполнения МРТ много. Однако исследование остается одним из "последних бастионов", которое применяют в том случае, если другие методики диагностики дали сомнительные результаты или вовсе не прояснили картину болезни. И даже получив результаты магнитно-резонансной томографии, доктор все равно помимо них будет оценивать данные других методов исследования.

- Последнее слово, судя по вашим словам, все-таки остается за доктором?

- Безусловно, МРТ – это высокотехнологичный способ диагностики, дающий возможность определить даже малейшие отклонения в организме. Однако МРТ все еще остается машиной, и аппарат не приобрел чудесной способности помимо набора срезов выдавать еще и готовый диагноз с расписанным лечением. Последние две функции лежат на враче, и именно он решает, чем болеет пациент, и каким способом стоит оказывать ему помощь.

- Что привлекает вас в этой специальности?

- 15 лет назад исполнилась моя мечта: я стала рентгенолаборантом, провожу исследования на МРТ в этой клинике. До этого трудилась в отделении реанимации и анестезиологии Национального центра охраны материнства и детства, но всегда мечтала проводить исследования на МРТ. Очень интересная и разнообразная специальность и, конечно, очень ответственная. Такова уж сфера медицины, постоянно контактируешь с больными людьми, готовишь их к процедуре исследования, объясняешь, что делать до и после него. Важно четко обеспечить процесс диагностики, чтобы получить итоговый результат, который поможет доктору точно прояснить картину болезни. Это словно такое путешествие по одним и тем же местам, но каждый раз находишь при этом что-то новое. Ведь каждый пациент со своим внутренним миром, заболеваниями.

Автоматом информация попадает на монитор врачу, который в экстренных случаях старается в самые кратчайшие сроки описать результаты исследования. У клиники очень хорошая связь и преемственность между специалистами разных уровней и направлений из государственного и частного секторов здравоохранения. И в этом доверии есть и мое участие.