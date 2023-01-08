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Садыр Жапаров предложил донорам релизовать зеленые проекты в Кыргызстане

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Садыр Жапаров обратился к странам и финансовым институтам, должниками которого является Кыргызстан, с просьбой принять участие в строительстве энергетических объектов и ГЭСов в стране. Об этом он написал на своей странице в соцсети:

"Уважаемые страны-партнеры и международные финансовые институты развития!

Все мы видим, как проблема смога стала одной из самых актуальных в нашей стране за последние годы. Особенно сильно смог проявляется в осенне-зимний период, так как немалую долю в этом играет использование угля при отапливании.

Несомненно решение данного вопроса требует комплексного подхода. В первый же год президентства я обозначил вопросы экологии и зеленой экономики одними из главных приоритетов государственной политики.

По нашей инициативе ООН объявила 2022 год "Международным годом устойчивого горного развития", в Кыргызстане прошлый год также был объявлен "Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости". Вопросы негативных последствий изменения климата касаются всех стран мира, в том числе и Кыргызстана, имеющего тысячелетние ледники.

В ноябре 2021 года в г. Глазго в своем послании на открытии Саммита мировых лидеров по изменению климата мною было заявлено, что к 2030 году Кыргызстан ставит целью сократить выбросы парниковых газов на 44 %, а к 2050 году постарается достичь углеродной нейтральности, что в первую очередь возможно благодаря развитию гидроэнергетики.

Кыргызстан - богатая на гидроресуры страна. Печально отмечать, что находясь в верховье водных ресурсов мы не смогли за годы независимости построить новые ГЭСы и вынуждены были импортировать электроэнергию в зимнее время. Последние 30 лет мы пользуемся углем, мазутом, силой ранее построенных ГЭС. На данный момент мы используем порядка лишь 10 % нашего гидроэнергетического потенциала.

Поэтому по моему поручению за последние два года активно начато строительство малых и средних ГЭС по всей стране, приняты соответствующие нормативные документы для предоставления преференций инвесторам.

Дан старт крупнейшей стройке - Камбар-Атинской ГЭС-1, будущему флагману отечественной энергетики.

С реализацией этих проектов Кыргызстан можно будет действительно назвать энергонезависимой страной, которая будет экспортировать электроэнергию в зарубежные страны.

Возможно, если бы в более ранние годы этому уделялось бы больше внимания, то на сегодня вопрос смога не стоял бы так остро.

Мы могли бы больше использовать электроэнергию при отапливании в осенне-зимний период.

Сейчас нами взят твердый курс на развитие зеленой экономики, весь современный мир уделяет этому особое внимание. Поэтому я дал поручение начать активно прорабатывать вопрос обмена внешнего долга страны на зеленые инициативы.

На сегодняшний день внешний долг Кыргызстана составляет порядка

4,2 млрд долларов США.

Конечно мы в полной мере исполняем и будем дальше исполнять все наши обязательства по выплате внешнего долга, для этого у нас есть все возможности.

Мы лишь поднимаем инициативу по развитию зеленой экономики и совместному вкладу в улучшение экологической ситуации в мире.

Было бы хорошо, если бы средства, предусмотренные на погашение внешнего долга, направлялись на поддержку зеленых инициатив. Мы не говорим, чтобы указанные проекты финансировались лишь со стороны доноров и партнеров. Мы также готовы вкладываться со своей стороны и реализовывать эти проекты.

На протяжении многих лет о зеленой экономике говорится на различных уровнях, к сожалению в большинстве случаев все это остается на словах. Мы же хотим перейти от слов к делу, мы вместе можем это изменить.

Не секрет, что мы сильно отстали от других стран мира в направлении зеленой экономики.

Мы хотим как можно раньше это исправить.

Мы уверены, что по указанным инициативам найдем поддержку со стороны стран-доноров и партнеров по развитию.

На данный момент в Кыргызстане идет строительство 50ти малых и средних ГЭС. Но и этого недостаточно. У нас есть готовые инвестиционные проекты.

Мы имеем возможность построить малые и средние ГЭСы мощностью от 1го до 1000 МВт, створы рек готовы.

Страны и финансовые институты, должниками которого является Кыргызстан, могли бы принять участие в строительстве энергетических объектов и ГЭСов в стране. Мы вместе будем перерезать ленты этих объектов зеленой экономики.

Мы вместе реализуем зеленые проекты в Кыргызстане, в обмен нам списывают внешние долги.

Мы все хотим, чтобы наши дети жили в богатой стране с хорошей экологией. Мы хотим быть действительно энергонезависимой страной, рационально использующей свой потенциал. Поэтому государство продолжит двигаться в этом направлении, уделяя все больше внимания вопросам экологии и зеленой экономики".


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URL: https://www.vb.kg/426027
Теги:
ГЭС, смог, Садыр Жапаров
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