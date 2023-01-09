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"По зову сердца". Поступок скромного милиционера покорил сердца бишкекчан

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- Назгуль Абдыразакова
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В соцсетях стало распространяться видео, где милиционер помогает работникам "Тазалыка" расчищать снег на центральной площади Бишкека. Этот поступок служителя порядка привел в восторг многих кыргызстанцев. В этой связи мы решили самостоятельно найти набравшего популярность в соцсетях милиционера.

Найти его помогли нам сотрудники патрульной службы милиции, к которым мы подошли прямо на улице. Узнав причину нашего поиска, они объяснили нам, где мы можем найти нашего героя видео.

Как оказалось, зовут его Нурсултан. Увидев нас, он не захотел давать интервью, считая, что не сделал ничего значимого

"Я человек не публичный и помогал работникам "Тазалыка" не для самопиара, а по зову своего сердца", - сказал он скромно.

Его напарник Кудаяр с ним не согласился, выразив убеждение, что поступок коллеги достоин публичной огласки и рассказал редакции vb.kg немного о Нурсултане.

"Нурсултан Дубанаев родился в 1992 году в Кара-Кулджинском районе Ошской области. Наш коллега очень отзывчивый, всегда старается помочь людям. Когда выпал обильный снег, увидев, что работники в возрасте убирают снег, решил им помочь. Тогда он даже не думал, что проходившие мимо горожане начнут его снимать на камеру и видео станет "вирусным". Мы ценим Нурсултана за его отзывчивость, он любит свою работу", - сказал Кудаяр.


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URL: https://www.vb.kg/426028
Теги:
Бишкек, Добро, соцсети, милиция
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