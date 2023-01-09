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Претворяйте в жизнь задуманные планы. Гороскоп с 9 по 15 января

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Первая полноценная рабочая неделя благоприятствует завершению начатых ранее дел. Направлять все силы на новые дела до 13 января не спешите. В этот день состоится важное событие января 2023 года. Уже в пятницу, 13 января, Марс завершает ретроградное движение, которое длилось с последних чисел октября 2022 года и начинает прямое движение. А потому с 14 января физическая работа начнёт спориться, удастся выбраться из возникших тупиковых ситуаций и получить долгожданные результаты.

Овен – после праздничной недели вы сумеете достаточно быстро войти в рабочий ритм, завершив оставшиеся с прошлого года дела и наметить планы на ближайшую перспективу. Возможно получение долгожданных доходов, решение руководством зависших финансовых вопросов. Лишь легкомысленные затеи различных знакомых могут внести в жизнь хаос, послужив причиной растрат. Воздержитесь от покупок, особенно в кредит, а также от развлечений в малознакомой компании.

Телец – претворяйте в жизнь задуманные планы, восстанавливайте деловые контакты, развивайте амурные отношения. Первая рабочая неделя года окажется насыщенной общением, которое пойдёт на пользу и делам, и личной жизни. Первые успехи могут быть достигнуты и в учёбе. Тратить энергию и силы на споры с руководством и представителями различных инстанций не имеет особого смысла. Эмоции могут быстро придать спору конфликтные нотки, что только испортит дальнейшее взаимодействие.

Близнецы – спокойно входите в рабочий ритм, стараясь меньше делиться своими впечатлениями о новогодних днях и особенно о состоявшемся под занавес года корпоративе. Всё это может обрасти слухами и положить начало интригам. Решайте финансовые вопросы и текущие дела. Пока остальные сплетничают, вы пополните казну, разрешите финансовые вопросы и с пользой для души и тела потратите деньги.

Рак – покупками и развлечениями не увлекайтесь, даже если друзья будут настаивать на продолжении банкета, учитывая приближение Старого Нового года. Все это может опустошать казну и создавать противоречия с близкими людьми. Пора уже переходить на деловой ритм жизнь. Состоявшиеся переговоры, как онлайн, так и во время личной встречи помогут прийти к пониманию по ряду важных вопросов, что позволит продолжить сотрудничество, либо начать работу над новыми проектами.

Лев – оставьте без внимания колкие реплики. В противном случае вы рискуете ввязаться в словесную баталию, которая довольно быстро перерастёт в конфликт, усложняя отношения как на работе, так и дома. Новогодние салюты отгремели, пора бы вплотную заняться делами. Направив свои силы в работу, вы достигнете значимого прогресса, что заинтересует влиятельных людей и положительно отразиться на доходах, что даст шанс на расширение своего дела, либо продвижение по карьерной лестнице. Начнут решаться вопросы с документами.

Дева – творческий подход к повседневным делам удивит деловых партнёров, порадует близких людей и разозлит завистников. Ваши идеи могут подвергнуться критике со стороны тех, кто хотел бы получить лавры славы вместо вас. Но, последовательно претворяя в жизнь планы, вы достигните значимых успехов. Возможны дальние поездки, романтические свидания. В круговороте различных мероприятий позаботьтесь о здоровье. Своевременный отдых сохранит ваше самочувствие в норме.

Весы – слишком увлёкшись празднованиями, вы можете навредить своему бюджету и личным отношениям. Аппетиты могут не поспевать за финансовыми поступлениями, да и не все домочадцы одобрят гуляния на широкую ногу. Переборов в себе праздность и азартность, вы сможете сосредоточиться на делах и насущных домашних заботах, с которыми благополучно справитесь. Благодаря трудолюбию и находчивости на работе или в собственном бизнесе, вы пополните семейную казну.

Скорпион – за праздничную неделю накопилось много сообщений, на которые важно ответить чем скорее, тем лучше. Поток информации, деловых встреч и поездок позволят быстро и успешно влиться в трудовые будни, достигая тех целей, которые не удались в уходящем году. Возможен и заметный прогресс в учёбе. Споры в доме могут вносить сумятицу, отвлекая от важного и создавая конфликты. Повремените с выводами, воздерживаясь от громогласных заявлений.

Стрелец – работы существенно прибавится и она позволит поправить бюджет после праздных трат. Появится дополнительные источники доходов, либо возможность сменить работу. За время выходных дней могли накопиться обиды на родственников или друзей, да и они могут что-то прокомментировать не так, как вы ожидали. Серьёзный разговор пока лучше отложить. Вы можете усложнить общение чересчур бурным проявлением эмоций. Вскоре недоразумения забудутся.

Козерог – планы, которые не удалось осуществить в ушедшем году, найдут реализацию в первую полноценно рабочую неделю 2023 года. Удастся провести серию продуктивных деловых встреч. Вас выслушают до конца и положительно оценят идеи. Сложатся намеченные ранее поездки. Траты денег лучше свести к минимуму. Душа будет требовать новых развлечений и покупок, но ваш бюджет может этого уже не выдержать, да и досуг окажется перебором, навредив отношениям.

Водолей – будет возможность плавно вступить в рабочие будни, неспешно занимаясь делами, восстанавливая здоровье и вспоминая яркие моменты встречи Нового года. Возможно получение запоздалых подарков и поздравлений. Поправится и материальное положение. Настроение могут испортить раздоры с домочадцами. Решив немного покомандовать в доме, вы можете встретить резкое несогласие с вашими инициативами.

Рыбы – придавая слишком большое значение дошедшей до вас информации, вы можете принять поспешные решения. В большинстве своём всё это слухи и домыслы. Отбросив переживания и тревоги, вы сохраните хорошее настроение и самочувствие. Благополучно сложатся деловые встречи, общение с различными знакомыми. Вместе вы сумеете осуществить ряд совместных проектов. Полученные результаты вдохновят вас на оригинальные идеи, которые также удастся осуществить совместными усилиями.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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