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Минэнерго: В аномально холодные дни необходимо работать в усиленном режиме

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях министр энергетики Таалайбек Ибраев провел совещание с коллективом Иссык-Кульского предприятия электрических сетей в городе Балыкчи и Нарынского предприятия электрических сетей в селе Кочкор Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в совещании приняли участие заместители министров Сабырбек Султанбеков, Таалайбек Толубаев, председатель Национального энергохолдинга Таалайбек Байгазиев, генеральный директор ОАО "НЭСК" Алтынбек Рысбеков.

В ходе встречи руководители предприятий отчитались о проделанной работе за 2022 год и рассказали о планах на 2023 год.

Также, были обсуждены финансово-экономические показатели компаний. Кроме того, министр поручил руководителям предприятия увеличить количество автотранспорта в целях оперативного обслуживания абонентов , ускорить завершение установки умных счетчиков в городах Каракол и Чолпон-Ата, обеспечить сотрудников средствами защиты в полном обьеме.

Министр энергетики Таалай Ибраев отметил важность бесперебойной подачи электроэнергии потребителям в зимнее время и призвал энергетиков принять меры по предотвращению аварийных отключений.

"Как известно, в горных районах Кыргызстана особенно холодно. С 11 января прогнозируют аномальные холода, к чему энергетики должны быть готовы и работать в усиленном режиме. Основная задача энергетиков является бесперебойное обеспечение населения электроэнергией", - говорит Ибраев.

Кроме этого, министр и заместители министра посетили угольную базу ГП "Кыргызкомур" в городе Балыкчи и получили информацию об объемах вывозимого угля населению и ТЭЦ.

Министр поручил соответствующим специалистам бесперебойно подвозить уголь населению с учетом предстоящих холодных дней.


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URL: https://www.vb.kg/426030
Теги:
Иссык-Кульская область, электричество
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