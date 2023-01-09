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Трансвестита ограбили и избили табуреткой

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- Ольга Новгородцева
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Бишкекчан на К.Дж. осудили за грабеж и нанесение телесных повреждений. По версии следствия, 30 июня 2022 года он избил некоего 19-летнего гражданина, отобрав деньги (9 тысяч сомов) и дорогой мобильный телефон.

В ходе следствия и суда выяснилось, что потерпевший - нечто среднее между парнем и девушкой. Точнее - трансвестит.

Из показаний подсудимого следует, что в двадцатых числах июня ему позвонила незнакомая девушка, представилась Наоми и предложила пообщаться. Какое-то время они созванивались, потом решили встретиться дома у Наоми. Дж. купил коньяк, колу, сигареты и отправился по указанному адресу.

Девушка ему понравилась. Они немножко посидели дома, потом поехали ужинать в кафе. В процессе ужина Наоми кто-то позвонил и она сорвалась с места, обещав перезвонить, когда освободится. Скучающий Дж. вышел из кафе, и тут к нему подошли припарковавшиеся рядом таксисты. Открыли мужчине глаза на его спутницу. Она +или он), сказали, - трансвестит, который к кому же никому не отказывает в платных интимуслугах.

Дж. разозлился, но дождался звонка от Наоми, которая сообщила, что она уже дома, и предложила продолжить знакомство. У нее в квартире снова пили коньяк, и в какой-то момент красавица сама призналась, что она вообще-то мужского пола.

Рассвирепевший Дж. жестоко избил "девушку" и забрал у нее телефон. Зачем - он, по его словам, и сам не знает. Был зол и пьян. Деньги не брал...

Потерпевшая, как водится, выдвинула иную версию. Мужчина по имени Куба сам позвонил ей с интересным предложением, прекрасно зная о ее (его) ориентации. В кафе потерпевшему позвонил другой клиент, и ему пришлось на время отлучиться. А когда они снова оказались с Кубой в одной квартире, тот ни с того ни с сего набросился на трансвестита с кулаками и табуреткой...

Первомайский районный суд приговорил К.Дж. к пяти годам исправительной колонии общего режима.


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URL: https://www.vb.kg/426032
Теги:
ограбление, суд, Бишкек
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