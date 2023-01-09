Погранслужба: Вносятся изменения в порядок въезда в КНР

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР сообщает, что по инициативе китайской стороны с 9 января 2023 года вносятся некоторые изменения в порядок въезда в КНР.

Пункт пропуска "Иркештам - автодорожный", расположенный на кыргызско-китайском участке государственной границы, начал осуществлять пропуск граждан. Напоминаем, что для въезда в КНР гражданам с общегражданским заграничным паспортом необходимо оформить визу.

Пункт пропуска "Торугарт- автодорожный" продолжает функционировать в соответствии с особым алгоритмом, предусматривающим только перемещение транспортных средств и грузов из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.

Кроме того, для граждан, направляющихся в КНР:

отменены требования по получению специального QR-кода здоровья в дипломатических и консульских учреждениях КНР за рубежом для въезда в КНР; лица, прибывающие в КНР, должны будут представить отрицательный результат теста на CОVID-19, сделанный не позднее 48 часов до отъезда; следующие авиасообщением пассажиры будут обязаны носить маски с момента посадки в самолет и в течение всего полета в Китай; для всех въезжающих в КНР будут отменены требования по обязательному прохождению ПЦР-тестирования и коллективной обсервации.

Всем пассажирам необходимо будет указать о своем результате теста при заполнении таможенной декларации о состоянии здоровья.

Лицам, которые указали в декларации о неважном самочувствии, или тем, у кого были выявлены такие симптомы, как повышенная температура, на таможне будет проведен тест на антиген.

В случае положительного результата, им будет рекомендован карантин в домашних условиях до выздоровления или лечение в медицинском учреждении в зависимости от состояния здоровья.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики напоминает, что по вопросам о порядке пересечения государственной границы граждане могут обратиться по телефонам 0 312 88 16 18 и 0 312 54 38 36